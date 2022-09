Métro Marseille. Travaux de modernisation de la station Saint-Charles : le quai de la ligne 2 a rouvert ce mercredi 31 août

Accueil > Aix Marseille > Société > Métro Marseille. Travaux de modernisation de la station Saint-Charles : (...)

Ce mercredi 31 août, le quai M2 (direction Sainte-Marguerite) de la station de métro Saint-Charles sera de nouveau desservi et accessible aux voyageurs. Entièrement rénové et modernisé grâce à la Métropole Aix-Marseille-Provence et la RTM, avec le soutien du Département des Bouches-du-Rhône, il offrira un bel aperçu du futur réseau dans le cadre du projet de modernisation du métro de Marseille.

Des rames du métro qui seront, à terme, automatiques et sans conducteur © Alstom Benoît Gombert

Débutés en septembre 2020, les travaux de rénovation confiés à la RTM par la Métropole, pour un budget de 36M€, dont 14M€ du Département des Bouches-du-Rhône, avaient un objectif : « Offrir aux voyageurs modernité, confort et espace dans la station phare du métro marseillais, dont la fréquentation ne cesse d’augmenter (20 millions de voyageurs en 2021). Depuis sa création en 1977, la station n’avait jamais connu un chantier d’une telle ampleur ».

Une surface au sol agrandie pour des quais plus spacieux, confortable et de nouvelles infrastructures d’accès aux quais.

Les espaces ont été entièrement repensés pour optimiser le volume des quais et permettre aux voyageurs d’y faire étape plus confortablement. Les escaliers mécaniques, qui y étaient jusqu’alors implantés, ont été déplacés dans des extensions creusées dans la roche afin de pouvoir libérer les espaces de circulation et gagner en surface utile sur les quais. Les portes palières, qui seront en limite de quai pour permettre l’accès aux nouvelles rames automatiques, pourront ainsi prochainement y être installées. Trois escaliers mécaniques ainsi qu’un escalier fixe ont été installés dans de nouvelles anses d’accès permettant de faciliter les déplacements des voyageurs et d’assurer une liaison plus fluide entre les différents niveaux de la station.

La rénovation complète de l’ensemble de la station de métro s’achèvera en 2023 avec la mise en service des 4 ascenseurs, rendant ainsi la station entièrement accessible jusqu’aux quais aux personnes à mobilité réduite. Et d’ici 2024, c’est la station Castellane, la deuxième plus fréquentée, du réseau qui fera peau neuve.

La Métropole Aix-Marseille-Provence investit 580M€ pour un métro accessible, automatique, confortable

Fin 2024, l’actuel métro de Marseille cédera progressivement sa place à des rames qui seront, à terme, automatiques et sans conducteur dès leur mise en service, climatisées et accessibles aux personnes à mobilité réduite depuis le quai. Le nouveau métro bénéficiera des technologies de pointe améliorant l’exploitation, la qualité de service et le confort des voyageurs, avec notamment l’installation de portes palières sur les quais afin de renforcer la sécurité.

