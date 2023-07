Métropole Aix-Marseille-Provence : Forte mobilisation des services à la suite des dégradations à Marseille

Accueil > Aix Marseille > Politique > Métropole Aix-Marseille-Provence : Forte mobilisation des services à la (...)

A la suite des dégradations de la nuit dernière, les services de la Métropole ont été mobilisés depuis l’aube et toute la journée pour remettre les rues de Marseille en état. Plus de 120 poubelles ont été brûlées, des arrêts de bus et de tramway, détruits, de nombreux obstacles déployés sur la chaussée entravant le travail des agents et la circulation des transports en commun.

Les services de la Métropole mobilisés depuis l’aube (Photo MAMP)

La présidente de la métropole, Martine Vassal déclare dans un communiqué : « Je tiens à remercier l’ensemble des agents qui se mobilisent depuis la nuit dernière pour assurer leur mission de service public et remettre les rues de la ville en état. Tout au long de la journée, ils ont multiplié les interventions afin que les débris et les encombrants n’entravent plus la circulation. Le bilan est lourd, il est inacceptable » Considère que « le bien public est le bien commun : il ne doit pas être pris pour cible. La colère ne justifie en rien les violences, les dégradations et les pillages que nous avons vécus à Marseille la nuit dernière ! Les premiers à en payer le prix, ce sont les Marseillais ! Les agents de la Métropole restent à la disposition des services de l’État et sont prêts à intervenir pour éviter autant que possible de nouvelles dégradations de mobilier urbain et de nouveaux départs de feu afin que la deuxième ville de France retrouve son calme ! »