Métropole Aix-Marseille Provence : les sapins de Noël collectés pour être recyclés

(Photo archives Destimed/R.P.)

Cette année, cinq territoires participent à cette opération qui traduit des initiatives en faveur de l’environnement mises en place conjointement par la Métropole et le Département 13, dans le cadre de l’Agenda environnemental. « Ne le jetez donc pas dans les ordures ménagères, il ne sera pas recyclé ! »

Où déposer son sapin ?

Les sapins doivent être déposés sans sac, sans neige artificielle, sans décoration ni pied.

Marseille Provence

Les habitants ont la possibilité de déposer leur sapin entre le 2 et le 25 janvier, dans 212 points de collecte. L’an passé, 149 tonnes (près de 50 000 unités) de sapins ont été collectées sur le territoire.

Pays d’Aix

85 points de collecte sont répartis sur tout le secteur, du 29 décembre au 17 janvier.

Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Les habitants pourront déposer leur sapin dans de nombreux points de collecte, du 04 au 31 janvier.

Pays Salonais

Selon les villes, les points d’apport volontaire seront disponibles du 26 décembre au 28 février. À Salon-de-Provence, les sapins pourront être déposés en de multiples endroits entre le 26 décembre et le 1er février.

Pays de Martigues

Les habitants ont la possibilité de déposer leurs sapins dans l’une des trois déchèteries à compter du samedi 26 décembre.

L’ensemble des aires de collecte disponible sur : ampmetropole.fr