Métropole NCA : Appel à projets pour la mise en place de démonstrateurs industriels innovants

La Métropole mène « une politique de développement ambitieuse en faveur de la création d’entreprises et de l’emploi. Elle favorise notamment l’essor d’un écosystème dédié à l’innovation du secteur industriel, considéré comme un des secteurs stratégiques de son territoire. » Dans ce cadre, l’objectif de ce dispositif vise à répondre aux enjeux suivants :

Montrer le savoir-faire et le dynamisme économique de la Métropole Nice Côte d’Azur en promouvant des produits, process novateurs ou leurs évolutions portés par des entreprises industrielles.

Permettre aux sociétés porteuses de bénéficier d’une meilleure visibilité et de démontrer la pertinence de leur produit ou process innovant.

Un soutien financier compris entre 30 000 euros et 80 000 euros

Les dossiers de candidature seront analysés par un comité de sélection composés d’experts dans les domaines de l’innovation industrielle. Une priorité sera accordée aux projets inscrits dans les filières stratégiques du territoire, en particulier les éco-industries, la santé, la mobilité durable, l’économie de la mer et les industries culturelles et créatives. Outre la pertinence technique et les retombées économiques du projet, l’impact social et environnemental fait partie des critères de choix.

La Métropole Nice Côte d’Azur apportera un soutien financier compris entre 30 000 euros et 80 000 euros aux dossiers sélectionnés, en fonction de la complexité du projet et de l’impact économique du démonstrateur sur le territoire, notamment en termes de création d’emplois.

L’appel à projet est ouvert, les candidats ont jusqu’au 6 juin 2021 inclus pour déposer leur dossier. Plus d’informations sur le portail économique de la Métropole : business.nicecotedazur.org