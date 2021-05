Métropole Nice Côte d’Azur : création d’une cellule d’action pour l’hôtellerie

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Métropole Nice Côte d’Azur : création d’une cellule d’action pour (...)

Nombre d’hôtels sot implantés sur la promenade des Anglais ©VdN

Les séquelles laissées par la crise sanitaire sont profondes dans le secteur de l’hôtellerie. Conscient de cette fracture, Christian Estrosi, maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur travaille depuis plusieurs semaines aux côtés des représentants des hôteliers azuréens. Depuis le début de la pandémie,« le soutien des institutions est indéfectible avec de nombreuses mesures en faveur des entreprises. Pour continuer dans ce sens, le maire et ses équipes souhaitent mettre en place un comité stratégique pour positionner Nice à la pointe du tourisme urbain mondial. »

Accompagner les hôteliers dans la sortie de crise

Cette stratégie vivement défendue par Christian Estrosi qui annonce que le territoire « a de grandes ambitions en matière de stratégie touristique et de montée en gamme de l’hôtellerie. » A l’horizon 2025, précise-t-il : « Ce sont 3 000 chambres supplémentaires qui seront créées dont 62 % de constructions ou restructurations d’hôtels 4 ou 5 étoiles. Un programme qui représente pour Nice et notre Métropole 200 millions d’euros de retombées économiques et la création de 800 emplois directs, sans compter les emplois indirects. » Mais, il insiste sur le fait que ce ne sont pas de nouveaux équipements « que nous devons construire, c’est aussi un nouveau modèle d’attractivité. »

La création d’un comité stratégique

Christian Estrosi propose donc de créer un comité stratégique pour le tourisme « afin d’élaborer notre politique des 20 prochaines années en choisissant de développer la voie du tourisme urbain qui séduit toujours plus des visiteurs à la recherche de lieux alliant patrimoine, culture, espaces verts apaisés, mobilité douce et modernité. Notre futur Palais des Expositions et des Congrès sur le site du MIN, équipement ultra moderne intégrant enjeux écologiques et nouvelles technologies, nous permettra également de faire un bond en matière de tourisme d’affaires. Ce nouveau modèle et ses déclinaisons permettront d’accompagner les hôteliers dans la sortie de crise et leur permettre d’augmenter rapidement et fortement leurs chiffres d’affaires ».

Des premières propositions à l’automne

Pour les professionnels, cette initiative tombe à pic. Elle est d’ailleurs accueillie comme un signe fort. Il s’agit maintenant d’aller vite pour passer au mieux la saison estivale, mais plus loin encore travailler sur la fin de l’année. Pour cela, le comité stratégique devrait rendre ses premières annonces au début de l’automne.

Mathieu SELLER