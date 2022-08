Métropole Nice Côte d’Azur : amélioration du réseau Lignes d’Azur

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Métropole Nice Côte d’Azur : amélioration du réseau Lignes (...)

Dès le jeudi 1er septembre 2022, la Métropole Nice Côte d’Azur améliore le réseau Lignes d’Azur avec de nouvelles lignes, des extensions des zones de desserte et l’adaptation et simplification du réseau

(Photo Lignes d’Azur)

Modification des lignes régulières

Pour accompagner le démarrage du chantier de l’Hôtel des Polices et faciliter l’accès au centre-ville, les itinéraires des lignes 5 et 8 seront modifiés.

• Ligne 5 (Rimiez Les Sources - Rimiez Saint-Georges ↔ Deloye / Dubouchage)

En direction de Deloye / Dubouchage, la ligne 5 desservira un nouvel arrêt « Dubouchage / Durandy » situé boulevard Dubouchage à proximité de la station de tramway « Durandy ».

• Les arrêts « Hôpital Saint-Roch », « Alberti / Hôtel des Postes » et « Pastorelli » ne seront plus desservis.

• Ligne 8 (La Planas / Sappia ↔ Hôpital Pasteur)

En direction de Las Planas / Sappia, la ligne 8 desservira un nouvel arrêt « Trésorerie » situé rue Tonduti de l’Escarène.

• L’arrêt « Hôpital Saint-Roch » ne sera plus desservi.

• Lignes 16 (Col de Bast ↔ Cimiez Hôpital) et 33 (Mont Boron ↔ Cimiez Hôpital)

Le terminus « Cimiez Hôpital » est renommé et devient « Collège Matisse ».

• Ligne 32 (Caucade / Place Sainte-Marguerite ↔ Promenade des Arts)

Le samedi, le dimanche et les jours fériés la ligne 32 circulera uniquement entre Caucade / Place Sainte-Marguerite et Ferber. La ligne 2 de tramway et la ligne 12 permettent d’effectuer la correspondance vers le centre-ville.

• Ligne 34 (Collège de l’Archet ↔ Géronima / Le Centenaire)

La fiche horaire de la ligne 34 sera simplifiée. L’Abbaye de Roseland sera desservie sur simple demande auprès du conducteur en direction de Géronima. Pour un meilleur confort à bord des bus, certains départs seront doublés et réalisés avec un trajet plus direct.

• Ligne 52 (Les Cappan Croisement ↔ Centre Commercial / Saint Isidore)

L’itinéraire de la ligne 52 sera modifié pour desservir le centre du village de Colomars et satisfaire ainsi de nombreuses demandes. Elle dessert désormais les arrêts : « Fontaine d’Agneau », « Colle Germaine », « Les Serraires », et « Colomars Village » dans les deux sens.

• Ligne 55 (La Pompe ↔ Centre Commercial CAP3000)

En direction du Centre Commercial CAP3000, le départ de la ligne 55 sera réalisé depuis l’arrêt « Manon des Sources » en lieu et place de l’arrêt « La Pompe » à la Gaude. Dans le sens retour, le terminus à l’arrêt « La Pompe » est conservé.

• Ligne 73 (Médiathèque ↔ Centre Commercial CAP3000)

La ligne 73, qui assure la liaison entre la commune de Carros et le Centre Commercial CAP3000 par la route de la Baronne, fonctionnera désormais le dimanche et les jours fériés. La desserte dominicale était jusqu’à présent assurée par la ligne 22 qui gardera désormais son itinéraire habituel le dimanche et les jours fériés, par la route du Mercantour.

• Ligne 81 (Drap La Condamine ↔ Nice)

L’itinéraire de la ligne 81 sera modifié pour desservir le quartier de l’Oli sur la commune de La Trinité et le quartier de l’Ariane à Nice. En complément des lignes 7 et 14, la liaison avec le lycée de Drap sera ainsi facilitée et deviendra directe.

Les arrêts suivants seront désormais desservis en supplément :

o Direction « Ariane / Général Saramito » : « Sainte-Anne », « La Nuit », « L’Oli », « Pont de l’Ariane », « Pont de l’Ariane/Nice », « Le Paillon », « Les Mûriers », et « Lino Ventura ».

o Direction « Drap La Condamine » : « Ecole Prévert », « Place de l’Ariane », « Maurice Jaubert », « Chênes Blancs », « Saint-Joseph », « L’Oli », « La Nuit », « Sainte-Anne », et « Route de Laghet ».

• Gattières/Carros ↔ lycées Thierry Maulnier et des Eucalyptus : Création de la ligne C. La nouvelle ligne C, complémentaire à la ligne 22 (Carros Pagnol ↔ CADAM Centre Administratif), dessert spécifiquement les lycées Thierry Maulnier et des Eucalyptus au départ de Gattières, de Carros - l’Emigra et de Carros Pagnol. Elle fonctionne du lundi au vendredi, uniquement en période scolaire.

Les lignes à la Carte

Les lignes à la Carte fonctionnent sur simple réservation et d’arrêt à arrêt. Pour voyager à bord des Lignes à la Carte, les usagers doivent réserver leur place sur le site lignesdazur.com ou par téléphone (0800 006 007) du lundi au samedi de 7h à 19h45, de 14 jours à l’avance jusqu’à la dernière minute avant le trajet souhaité. Ce service est accessible avec l’ensemble des tickets et abonnements Lignes d’Azur.

• Colomars ↔ Nice Nord : Création de la ligne à la carte C12

Afin d’offrir de nouvelles liaisons entre Colomars, les collines niçoises et le Nord de Nice, la nouvelle Ligne à la Carte C12 assurera la desserte à la demande du quartier de La Sirole, de l’avenue de la Clua, du Chemin du Col de Bast, de Saint-Pancrace et de Saint-Sylvestre, du lundi au samedi de 7h30 à 18h30.

• Colomars ↔ Nice Ouest : Extension de la zone de desserte de la ligne à la carte C5

Les lignes 53 et 56 seront remplacées par la Ligne à la Carte C5 : plus flexible, la ligne C5 desservira les communes d’Aspremont, Colomars - Colomars La Manda et Nice (secteurs Croix de Berra, Saint-Antoine-Ginestière, Saint-Roman de Bellet, Saint-Pancrace, Crémat, Saquier, Saint-Isidore), du lundi au samedi de 7h30 à 18h30. Pour compléter la desserte de Colomars et des collines niçoises, et offrir un maillage complet en transports en commun, la ligne à la Carte C5 proposera de nouveaux arrêts à Colomars :

o Dans le quartier de La Sirole : « La Réone », « Pas du Pommier », « Les Oliviers », « Garel », « Collet Boréo », « Clermont », « La Béaude ».

o Sur le chemin de la Colle Germaine : « Vieux Moulin », « Les Bassins », « L’Ibac »

o Déjà desservis par les lignes 52 et 62, les arrêts suivants seront désormais aussi réservables avec la ligne à la carte C5 : « La Carrière d’Aspremont », « Lou Nidou », « Le Trier », « Colle Germaine », « Le Pilon », « Le Génie / Bellet », « Chemin de la Tour », « Bagnis », « Bona », « Toit Zézette », « Durandy Canta / Galet », « Ginestière » et « Saint-Isidore ».

• La Trinité : Extension de la zone de desserte de la ligne C11.

Pour compléter la desserte de La Trinité, la Ligne à la Carte C11 desservira les arrêts « Pont de la Roma » et « Chemin de l’Arbre » à La Trinité. Les transports sont possibles du lundi au samedi de 7h30 à 18h30.

• Saint-Martin-Vésubie : Extension de la zone de desserte de la Ligne à la Carte C45.

Afin de renforcer la desserte interne de Saint-Martin-Vésubie en transports en commun, la Ligne à la Carte C45 dessert le nouvel arrêt « Raoul Audibert » depuis le 25 juillet 2022.

Lignes d’Azur simplifie le réseau

Plusieurs arrêts de bus sont renommés pour un meilleur repérage et une meilleure lisibilité des lignes. Afin d’informer et d’orienter au mieux les voyageurs, un dispositif de communication est déployé sur le réseau : affiches, diffusion sur le site lignesdazur.com et sur les réseaux sociaux.

Retrouvez l’information détaillée et toutes les fiches horaires de la rentrée dans les actualités du site lignesdazur.com.

Pour tout renseignement complémentaire, le centre de relation clientèle de Lignes d’Azur reste disponible au 08 1006 1006 du lundi au samedi de 6h à 20h30 et le dimanche de 7h à 20h.

Plus d’informations sur le site internet et les réseaux sociaux de Lignes d’Azur.