Meyreuil. Spécialiste de l’imagerie médicale, Nicesoft rejoint le groupe Softway Medical

Meyreuil. Spécialiste de l'imagerie médicale, Nicesoft rejoint le groupe (...)

Imagerie médicale ©DR

A travers cette acquisition, Softway Medical, éditeur, hébergeur et intégrateur de solutions à destination des acteurs de la santé, poursuit son ambition et confirme sa position dominante sur le secteur de la radiologie avec l’offre la plus complète du marché, capable de répondre à toutes les typologies de besoins.

De gauche à droite : JY Roul (Président Nicesoft), P Taisson (Président Softway Medical) et Benjamin Roul Lévy (DAF Nicesoft) ©DR

« Nous poursuivons notre stratégie avec pour objectif prioritaire d’accompagner les radiologues dans l’évolution de leurs pratiques grâce à des solutions innovantes. 3 ans après le rachat de l’activité IT de Fujifilm France, notre Division Imagerie Médicale accueille la société Nicesoft et complète son offre, faisant de Softway Medical le leader incontesté du marché », souligne Jean-Baptiste Franceschini, co-fondateur Groupe, directeur division Imagerie de Softway Medical.

Les utilisateurs trouveront des avantages dans cette complémentarité

Créée en 1998, Nicesoft doit sa réputation à son expertise dans le domaine de la Médecine Nucléaire, grâce à des solutions de consoles de diagnostics, de labo chauds et de gestion des plateaux techniques. Basée à Paris, l’entreprise de 28 personnes a su conquérir des parts de marché supplémentaires dès 2012, en élargissant son offre à la radiologie publique, puis libérale.

En faisant le choix d’une société qui lui ressemble dans son caractère novateur et son savoir-faire de pointe, Softway Medical nourrit son activité Imagerie autour des enjeux majeurs d’un secteur en constante évolution, comme l’Intelligence Artificielle, la télé-radiologie et le partage des résultats d’imagerie. Les solutions 2 RIS, One Manager de Softway Medical, et Venus, celle de Nicesoft, feront donc partie d’une stratégie engagée sur le long terme. Les utilisateurs trouveront des avantages dans cette complémentarité, qu’il s’agisse de télé-radiologie, de DACS, de PACS ou de portails pour professionnels de santé et patients.

Dominique GONOD #techsnooper