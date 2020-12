Meyreuil : Synertic fait évoluer sa solution de développement d’app mobile Shapper vers le Web

Accueil > Aix Marseille > Economie > Meyreuil : Synertic fait évoluer sa solution de développement d’app (...)

Jusqu’à présent, Shapper permettait de disposer d’une appli mobile en quelques heures, avec la possibilité de gérer l’ensemble du contenu et des fonctionnalités, sans connaissance de programmation, à des tarifs jusqu’à 10 fois moins chers que des applications spécifiques. Désormais, Shapper permettra à l’utilisateur de piloter à la fois son application mobile et l’évolution de son site web en temps réel depuis une même console unifiée.

Piloter en parallèle son app mobile et son site web

La nouvelle solution Shapper permet de générer et piloter aussi bien une application mobile native et un site web (ou web app) accessible depuis un navigateur internet. Concrètement, à travers sa console d’administration unifiée, l’on peut piloter les fonctionnalités, les contenus sur l’appli mobile et sur le site web en bénéficiant des mêmes fonctions comme :

La personnalisation des aspects graphiques de l’app native et du site web qui s’adapte à toutes tailles d’écran (responsive design).

La gestion des utilisateurs qui peuvent ainsi s’identifier / s’inscrire aussi bien sur l’app que le site web.

L’utilisation des connections depuis et vers des systèmes d’information tiers.

La e-boutique.

La gestion des plannings pour les prises de RDV, d’inscription, etc.

Les formulaires personnalisables permettant la saisie de données.

Le point fort, réside dans la capacité de différencier ou mutualiser les contenus et fonctionnalités selon le support (app ou site) au sein de la même console d’administration. « Shapper devient la plateforme no-code/low-code de référence permettant aussi bien la création d’applications mobiles natives IOS & Android que des web app ou sites web. Ainsi, Shapper apporte des solutions pertinentes et agiles dans la transformation digitale des organisations quel que soit le type (commerçants, startup, PME, grandes entreprises) », souligne Bruno Doucende, PDG de Synertic.

Web et App, deux outils complémentaires

Dans la stratégie de digitalisation d’une entreprise, la question d’un site web et/ou d’une application mobile est souvent posée. En réalité, les enjeux sont différents et complémentaires et méritent de bien les appréhender. En effet, il faut voir l’application mobile comme un complément au site web et non pas une simple copie. Pour une entreprise, un commerce ou une organisation, les avantages du site web vont porter sur : La notoriété de la marque, la visibilité à travers les moteurs de recherche, l’exhaustivité des informations en consultation dit « paisible », en prenant le temps. Quant aux avantages de l’application mobile, ils vont se situer dans : L’instantanéité de l’utilisation au moment où l’on en a besoin, l’engagement et la fidélisation, l’accès et la production de l’information n’importe où et n’importe quand. « On pourrait schématiser, les sites web à l’acquisition et les applis mobiles à la fidélisation », résume en une phrase Bruno Doucende.

Dominique GONOD - #techsnooper

