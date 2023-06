Missak Manouchian héros de la Résistance va enfin faire son entrée au Panthéon

Accueil > Ailleurs > Politique > Missak Manouchian héros de la Résistance va enfin faire son entrée au (...)

Commémoration de l’exécution du groupe Manouchian - Paul Chamassian et Loris Djerahian (jeunes de la JAF de Marseille) rappellent les noms des résistants fusillés du groupe devant la stèle érigée en hommage à Missak Manouchian (Photo JAF Marseille)

Missak Manouchian : « Nous allons mourir, tu vas survivre, tu devras continuer de lutter »

Le groupe Manouchian a donné sa vie pour la France, 22 hommes ont été fusillés le 21 février 1944 au Mont-Valérien tandis que Olga Bancic, seule femme du groupe, fut décapitée le 10 mai 1944 à Stuttgart. Il écrivit dans sa dernière lettre :« Nous allons mourir, tu vas survivre, tu devras continuer de lutter ».

En ce 18 juin 2023, le président de la République a décidé de l’entrée au Panthéon de Missak Manouchian le 21 février 2024, soit tout juste 80 ans après sa mort, « accompagné de Mélinée », son épouse, d’origine arménienne et résistante comme lui, qui lui survécut quarante-cinq ans et repose à ses côtés au cimetière d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), a précisé la présidence.

83ᵉ anniversaire de l’appel du 18 juin

Cette annonce coïncide avec le 83e anniversaire de l’appel du 18 juin, que le président a célébré comme chaque année dans la matinée au Mont-Valérien, près de Paris, où un millier de résistants et otages, dont Missak Manouchian, furent exécutés par l’armée allemande pendant l’Occupation.

Rescapé du génocide arménien, apatride, réfugié en France en 1925, Missak Manouchian rejoignit en 1943 la résistance communiste où il s’illustra à la tête d’un réseau très actif, avant d’être arrêté et fusillé par les Allemands le 21 février 1944. Célébré par Louis Aragon et Léo Ferré, Missak Manouchian est entré dans la mémoire collective avec « l’Affiche rouge » -placardée dans tout Paris par la propagande nazie durant son procès- qui désignait à la vindicte dix des membres du groupe qu’il dirigeait, Francs-tireurs et partisans -Main d’œuvre immigrée (FTP-MOI), étrangers, juifs, communistes, et pour cela exécrés par le régime de Vichy. Le 18 février dernier, le président de la République avait déjà réparé l’injustice commise envers Szlama Grzywacz, seul membre de l’ « Affiche Rouge » à ne pas avoir été déclaré mort pour la France.

Missak Manouchian incarne les valeurs universelles portées par ces « vingt et trois qui criaient la France en s’abattant »

[1] et ce sont eux, qui avec lui, seront aussi célébrés. « Car ceux du groupe Manouchian défendaient une République où l’adhésion aux principes de liberté, d’égalité, de fraternité, permet tous les exploits, autorise tous les sacrifices, réunit et transcende tous les destins ».

Après l’entrée au Panthéon des Résistants Félix Eboué (1949), Jean Moulin (1964), René Cassin (1987), Jean Monnet (1988) André Malraux (1996), des Justes de France (2007), Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion, Jean Zay (2015) et Joséphine Baker (2021), cet hommage de la République à Missak Manouchian, qui sera accompagné de Mélinée, permet de fédérer tous les combattants engagés dans la lutte contre le nazisme. « Le sang versé pour la France a la même couleur pour tous, et comme l’écrivait Louis Aragon, "Un rebelle est un rebelle / Nos sanglots font un seul glas". Et notre mémoire doit être une au moment de considérer notre passé. », déclare le président de la République qui annonce :

« A cet égard, tous les Résistants et otages fusillés au Mont-Valérien seront déclarés morts pour la France. » Le Président de la République a en outre demandé qu’un travail historique soit mené partout dans le pays pour que « la reconnaissance de la patrie ne méconnaisse aucun de nos héros. »

Liste membres du groupe Manouchian exécutés par les Allemands Missak Manouchian, rescapé du génocide arménien arrive à Marseille en 1925. Il adhérera au PCF, entre dans la résistance, devient responsable des FTP-MOI. Il sera arrêté, condamné à mort avec son groupe. Le 21 février 1944, les 22 hommes du groupe sont fusillés au Mont-Valérien, en refusant d’avoir les yeux bandés, tandis qu’Olga Bancic la femme du groupe est transférée en Allemagne et décapitée à la prison de Stuttgart le 10 mai 1944. Dans la foulée de ces exécutions, la propagande allemande placarde 15 000 exemplaires de ces fameuses affiches rouges portant en médaillons noirs les visages de dix fusillés. Au centre, l’affiche Rouge de Manouchian cette inscription : « Arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés ». Mais l’affaire de l’Affiche Rouge, placardée sur les murs de Paris par l’ennemi, produit l’effet contraire à celui escompté : pour toute la Résistance, elle devient l’emblème du martyre. Les soutiens de sympathisants se multiplient. La mention (AR) signale les dix membres que les Allemands ont fait figurer sur l’affiche rouge. Celestino Alfonso (AR), Espagnol, 27 ans ;

Olga Bancic, Roumaine, 32 ans (seule femme du groupe, décapitée en Allemagne le 10 mai 1944) ;

Joseph Boczov [József Boczor ; Wolff Ferenc] (AR), Hongrois, 38 ans - Ingénieur chimiste ;

Georges Cloarec, Français, 20 ans ;

Rino Della Negra, Italien, 19 ans - Footballeur du Red Star Olympique ;

Thomas Elek [Elek Tamás] (AR), Hongrois, 18 ans - Étudiant ;

Maurice Fingercwajg (AR), Polonais, 19 ans ;

Spartaco Fontanot (AR), Italien, 22 ans ;

Jonas Geduldig, Polonais, 26 ans ;

Emeric Glasz [Békés (Glass) Imre], Hongrois, 42 ans - Ouvrier métallurgiste ;

Léon Goldberg, Polonais, 19 ans ;

Szlama Grzywacz (AR), Polonais, 34 ans ;

Stanislas Kubacki, Polonais, 36 ans ;

Cesare Luccarini, Italien, 22 ans ;

Missak Manouchian (AR), Arménien, 37 ans ;

Armenak Arpen Manoukian, Arménien, 44 ans ;

Marcel Rajman (AR), Polonais, 21 ans ;

Roger Rouxel, Français, 18 ans ;

Antoine Salvadori, Italien, 24 ans ;

Willy Schapiro, Polonais, 29 ans ;

Amedeo Usseglio, Italien, 32 ans ;

Wolf Wajsbrot (AR), Polonais, 18 ans ;

Robert Witchitz (AR), Français, 19 ans.



Patricia MAILLÉ-CAIRE

Réaction du maire de Marseille Benoît Payan

Le maire de Marseille salue la décision du président de la République de faire entrer au Panthéon Missak Manouchian, figure de la Résistance d’origine arménienne, accompagné de son épouse Mélinée, résistante comme lui. Benoît Payan, rappelle dans un communiqué avoir appelé de ses vœux, à plusieurs reprises, « l’entrée de l’illustre résistant au Panthéon, et notamment lors d’un discours le 24 avril 2022 à l’occasion de la visite de l’ambassadrice d’Arménie, ou lors des commémorations de sa mémoire et de celles des FTP-MOI qui ont lieu chaque année à Marseille. »