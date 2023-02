Mobilisation au Parlement européen : 5 lauréates du Prix Goldman pour l’environnement dénoncent les projets fossiles de TotalEnergies en Afrique

Accueil > Ailleurs > Economie > Mobilisation au Parlement européen : 5 lauréates du Prix Goldman pour (...)

A la suite de l’annonce des résultats financiers hors normes de TotalEnergies, cinq lauréates du Prix Goldman pour l’environnement ont dénoncé au Parlement européen la complicité du secteur financier avec la trajectoire carbone cataclysmique de nos sociétés. Sur les 78 acteurs financiers majeurs contactés en novembre dernier, seuls quatre (Unicredit, Generali, Hanover Re et HDI Global) se sont engagés à ne plus financer les nouveaux projets fossiles de TotalEnergies en Afrique. « Un résultat déplorable au vu des enjeux existentiels auxquels expose la stratégie expansionniste dans les fossiles de la major pétrolière française », dénonce l’association Bloom.

Claire Nouvian (Bloom), Liziwe McDaid (The Green Connection), Heffa Schücking (Urgewald) et Lucie Pinson (Reclaim Finance) © Gaël Turine

A Bruxelles, les parlementaires européens Raphaël Glucksmann et Karima Delli ont aussi révélé une initiative politique soutenue par plus de 100 élus (parlementaires européens, élus nationaux et locaux) demandant à la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de proposer une législation européenne visant à « contraindre par la loi les multinationales fossiles et les acteurs financiers à renoncer à tout nouveau projet dans le charbon, le pétrole et le gaz ».

Les lauréates du Prix Goldman pour l’environnement* Claire Nouvian (Bloom), Liziwe McDaid (The Green Connection), Heffa Schücking (Urgewald) et Lucie Pinson (Reclaim Finance) ont détaillé dans leur présentation les divers projets fossiles de TotalEnergies en Afrique, dont ceux menés par sa filiale néerlandaise TEEPSA en Afrique du Sud (TotalEnergies Exploration & Production South Africa). TotalEnergies compte investir quelques 3 milliards de dollars pour lancer l’exploitation de deux immenses champs gaziers au sud de Cape Town et multiplie les projets d’exploration sur la côte ouest sud-africaine.

* Makoma Lekalakala n’a pas pu se rendre à Bruxelles mais a soutenu la mobilisation à distance.

De gauche à droite : Lucie Pinson (Reclaim Finance), Claire Nouvian (BLOOM), Heffa Schücking (Urgewald), Raphaël Glucksmann (eurodéputé Place Publique), Karima Delli (eurodéputée EELV), Liziwe McDaid (The Green Connection) et Christian Adams (pêcheur et activiste environnemental sud africain) © Gaël Turine

Pour aller plus loin

Le 17 octobre 2022,l’association française Bloom et l’association sud-africaine The Green Connection ont alerté sur les nouveaux projets gaziers de TotalEnergies dans les eaux profondes sud-africaines.

Le 24 novembre, à la suite de l’annonce par TotalEnergies d’un nouveau projet d’exploration au large des côtes sud-africaines, à la frontière namibienne, les 5 ONG Bloom, Earthlife Africa, Reclaim Finance, The Green Connection et Urgewald ont envoyé une lettre aux principales banques, assureurs et investisseurs susceptibles de soutenir TotalEnergies dans ses projets en Afrique du Sud, et ailleurs.

Deux mois plus tard, le constat est amer : sur les 78 institutions financières contactées (28 banques, 25 assureurs et 25 investisseurs), seules quatre se sont engagées à ne pas soutenir, directement ou indirectement, TotalEnergies dans sa stratégie expansionniste en Afrique.