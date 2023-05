Accueil > Aix Marseille > Politique > Mobilité. Se rendre à la Plage : Transports en commun renforcés

De la côte Bleue à Cassis, en passant par les plages de la Ciotat, le littoral et les calanques métropolitaines seront remplis de baigneurs venus des quatre coins du territoire. La Métropole offre la possibilité aux habitants de ses 92 communes de se rendre à la plage en transports en commun grâce au renforcement de l’offre estivale.

Les plages de Cassis © Destimed/Philippe Maillé

Cet été, à Marseille : les lignes 19B et 83, déjà très sollicitées hors saison, sont renforcées depuis le 27 mai et jusqu’au 27 août. La ligne 19B circulera avec 18 bus, dont 8 articulés, sur l’ensemble de la ligne, au lieu des 10 habituels. Une liaison entre le Rond-Point du Prado et les plages du David sera assurée toute les 4 minutes : de quoi assurer une cadence de transport optimale pour les 17 000 voyageurs quotidiens de la ligne.

La ligne 83, elle, comptera 8 bus articulés sur les 17 déjà en circulation. Cette modification permet une capacité de transport supérieure de 150% par rapport à la

capacité habituelle. 16 000 voyageurs quotidien profiteront ainsi d’un bus toutes les 6

à 8 minutes, entre 6 heures et 21heures.

Les autres solutions pour accéder au littoral métropolitain en transport en commun

Vers la Côte Bleue :

Sausset-les-Pins, Ensuès-la-Redonne

lecar 55 depuis Martigues, Marignane ou Gignac-la-Nerthe

lecar C8 depuis Marseille Saint-Charles

lebus à la demande depuis les gares SNCF de Sausset-les-Pins et Ensuès-la-Redonne, ou en correspondance avec lecar 55

Plages du Verdon et de La Couronne

lebus 30 depuis Martigues -Plage du Jaï

lebus 3 depuis Marignane-Parc Camoin

lecar 33, 38, 39 depuis Marseille Saint-Charles, La Mède, Gignac-la-Nerthe / Marignane Aéroport / Martigues / Aix-en-Provence

Plage des Marettes (Vitrolles)

lebus 10 depuis Vitrolles pôle d’échanges multimodal

Vers l’Étang de Berre :

Marina Plage (Vitrolles) et plage des Robinsons (Rognac)

Lebus 12 depuis Velaux et Vitrolles pôle d’échanges

Plage de Champigny (Berre-l’Étang)

lebus 14 depuis Berre centre-ville

Plage de La Romaniquette (Istres)

lebus 8 depuis Istres pôle d’échanges

Vers le golfe de Fos-sur-Mer :

Plage du Cavaou et Grande Plage (Fos-sur-Mer)

lebus 3 et 5 depuis Fos-sur-Mer nord et centre-ville

lebus 1 depuis Miramas, Istres, Port-Saint-Louis-du-Rhône

Plage Napoléon (Port-Saint-Louis-du-Rhône)

Service de navettes depuis le centre de Port-Saint-Louis-du-Rhône

Plage des Ours, plage de Bottaï (Port-de-Bouc)

lebus 22 depuis Martigues

Plage des Galets (Port-de-Bouc)

lebus 28 depuis Martigues

Plage de la Lèque, plage des Aigues douces (Port-de-Bouc)

lebus 32 depuis Port-de-Bouc et Martigues

Vers Cassis :

lecar 68 depuis Aubagne

lecar 78 depuis Marseille Castellane

Service de navettes depuis le parking relais des Gorguettes vers le centre-ville et les-calanques

Vers La Ciotat :

lecar 79 depuis Marseille-Castellane (halte routière sud)

lecar 78 depuis Marseille-Castellane via Cassis

lecar 72 depuis Aix-en-Provence

Grande Plage, plage Lumière, plage Cyrnos, plage des Capucins

lebus 40 depuis la gare SNCF

Calanques du Mugel et de Figuerolles

lebus 30 depuis la gare routière centre-ville