Mobilité : les choses vont grand train en Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du contrat de plan État-Région

Clément Beaune, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des Transports vient de signer à Marseille avec Renaud Muselier, le président de la région Sud, la première lettre d’intention du volet mobilité du Contrat de Plan État-Région 2023-2027. Elle permet de sécuriser la participation minimale de l’État qui sera de 337 M€ -et autant d’investissements de la Région, auxquels il faudra ajouter les contributions des Départements comme des intercommunalités-.

Clément Beaune et Renaud Muselier ont signé la première lettre d’intention du volet mobilité du Contrat de Plan Etat Région 2023-2027 (Photo Joël Barcy)

« Il faut prendre la mesure de ce soutien très important de l’État : l’enveloppe initiale prévue était de 150M€. Aujourd’hui, avec cette lettre d’intention, nous sécurisons 337M€ sur la période 2023-2027. On voit bien l’augmentation importante d’investissements de l’État, et je veux remercier le ministre Clément Beaune, et la Première ministre Élisabeth Borne, pour cet effort conséquent », indique Renaud Muselier devant un hémicycle comble. Martine Vassal, la présidente du Département 13 et de la métropole Aix-Marseille-Provence insiste pour sa part sur l’importance de voir « enfin, des travaux réalisés à la gare Saint Charles. C’était une arlésienne jusqu’à présent ».

« + 1/3 d’augmentation par rapport au montant annuel sur les 7 dernières années »

Clément Beaune avance : « Être ici aujourd’hui est une forme d’évidence tant chaque fois l’État engage un partenariat avec une Région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui est pionnière ». Un certain nombre de dossiers sont ainsi mis en exergue : 155M€ pour le ferroviaire, dont 80M€ pour les dessertes fines du territoire ; 90M€ pour les projets routiers. Le président de région précise : « Nos priorités porteront sur les projets favorisant les transports collectifs, mais aussi à l’adaptation au changement climatique ». Ainsi, 75M€ bénéficieront au Grand Port Maritime de Marseille. « De cette manière, nous allons pouvoir accélérer sur la transition écologique et les infrastructures industrielles du Port. » 15M€ seront dirigés vers les véloroutes « avec un objectif celui d’atteindre 10 000 km d’itinéraires cyclables et achever les 9 véloroutes en 2025 ». Clément Beaune insiste sur la priorité qui est donné dans ce contrat de plan au ferroviaire en matière de transport de personnes mais aussi de fret, sans oublier des projets routiers. le ministre avance qu’ « au total le montant annuel consacré à ce nouveau contrat de plan c’est + 1/3 d’augmentation par rapport au montant annuel sur les 7 dernières années ».

Clément Beaune

Renaud Muselier invite à mesurer l’ampleur de cette signature : « Il faut bien réaliser ce que cela veut dire concrètement : l’amélioration de la ligne Marseille-Briançon, la partie sud de la rocade de Gap (05), nos petites lignes de la vallée de la Roya (06) jusqu’à la Côte bleue (13), l’ascenseur valléen du Sauze (04), le carrefour de Bonpas (84), la Ligne Nouvelle dans le Var (83)... Aujourd’hui, la phase de négociation va commencer pour déterminer la liste précise des projets qui y figureront. Cette phase-là se fera d’abord en lien étroit avec Christophe Mirmand, Préfet de Région, puis avec les Départements et les intercommunalités, projet par projet, territoire par territoire ».

Place est donnée aux questions. Le collectif climat Pays d’Aix, représenté par Jean-Luc Debard, évoque notamment le projet d’utilisation des voies ferrées existantes Rognac-Aix-en-Provence, non ouvertes aux voyageurs et Aix-Venelles-Pertuis : « Cette voie ferrée existe et ne demande qu’a être utilisée ». Stéphane Coppey, spécialiste des questions de mobilité et de transport n’ignore pas les avancées réalisées par la majorité régionale notamment pour la sauvegarde des lignes en difficulté dans la Région mais déplore l’absence d’annonces sur le RER métropolitain...

Stéphane Coppey

Christophe Castaner

Pour Christophe Castaner, président du Conseil de surveillance du port de Marseille-Fos : « Les enjeux d’adaptation aux changements climatiques, de décarbonation représente la troisième révolution du port et devrait représenter entre 10 000 et 15 000 emplois. » Il insiste également sur l’importance, pour le port, « de s’ouvrir sur Marseille, de développer l’accueil de Data Centers... » et met en avant le poids du Port dans l’économie du département des Bouches-du-Rhône : « C’est 11,5 % des emplois ». Il note « la très forte augmentation de la part attribuée au Grand Port dans le cadre du contrat de plan, passant de 45 à 75 millions d’euros. Mais, compte tenu du développement du port il faudra accompagner cet effort ». Il rappelle à ce propos : « Le grand port c’est 11 milliards d’euros qui vont être réalisés par le public et le privé » et rappelle que le Port « est L’un des quatorze au monde à travailler sur l’électrification à quai ».

Reportage vidéo Joël BARCY, rédaction Michel CAIRE