Monaco impose le télétravail au secteur public comme privé

La Principauté de Monaco met tous les moyens possibles en place pour lutter efficacement contre la Covid-19. Depuis le lundi 8 février et jusqu’au vendredi 19 inclus, le télétravail est obligatoire, dès que possible, que ce soit pour le secteur public ou privé. Bien évidemment, cette alternative n’est possible qu’avec l’accord du salarié.

L’objectif est clair : limiter au maximum la circulation de personnes et les contacts interpersonnels dans le but de circonscrire la propagation du virus. Pour un employé dans le privé, lorsque la nature de l’activité est envisageable à distance et que l’employeur peut mettre à sa disposition les moyens techniques et matériels nécessaires, l’entreprise doit lui permettre, sous réserve de son accord, d’exercer son activité en travail à distance durant tout ou partie de son temps d’activité.

Une disposition effective pour les Monégasques de Monaco ou de l’étranger

Pour que cela soit effectif, tout cela doit être notifié à la Direction du Travail au moyen du formulaire établi par cette direction. De même l’Assureur couvrant le risque d’accident du travail/maladie professionnelle doit être également mis au courant par l’employeur. Pour le secteur public, les notions sont identiques.

A ceci près que ces dispositions impératives s’appliquent si le lieu de résidence est situé en Principauté de Monaco, en France ou en Italie. De plus, le présentiel ne doit être admis que pour les fonctionnaires et agents de l’État dont les missions ne peuvent être réalisées, pour tout ou partie, en travail à distance, quel que soit le lieu de résidence.

