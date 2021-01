Accueil > Sports > Monaco : un premier départ en négociation ?

Oleg Petrov le vice-président de Monaco avait prévenu, dans les colonnes de Nice-Matin : « Nous ne sommes pas demandeurs mais on garde un œil sur le marché. » Si pour le moment, au niveau des arrivées, la Principauté est plutôt calme, hormis un intérêt pour le latéral droit de Manchester United Timothy Fosu-Mensah, c’est donc du côté des départs qu’il faut s’attendre à quelques signatures.

L’International italien Pietro Pellegri est arrivé sur le Rocher à l’été 2017 (Photo capture d’écran)

Pietro Pellegri sur des tablettes italiennes

On le sait, quatre joueurs ont un bon de sortie pour ce mercato d’hiver. Ainsi, Henry Onyekuru, Samuel Grandsir, Strahinja Pavlovic et Youssef Ait-Bennacer sont priés d’aller voir si les pelouses sont plus vertes ailleurs. Pourtant ce n’est pas l’un de ces 4 mousquetaires « indésirables » qui pourraient partir en premier. En effet, Tuttosport nous apprend que Bologne est fortement intéressé par Pietro Pellegri.

L’Italien en manque de temps de jeu

L’International italien (1 sélection), arrivé sur le Rocher à l’été 2017 contre un chèque de 25 M€ en provenance du Genoa, joue peu et revient à peine de blessures. Ce serait une bonne occasion pour le Transalpin de retrouver du temps de jeu et pour Monaco de dégraisser un effectif important. Reste à savoir ce que souhaite Niko Kovac qui l’utilisait lors des dernières rencontres. Affaire à suivre…

Fabian FRYDMAN