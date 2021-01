Museosonic : La scène électro s’invite dans les musées ce lundi 25 janvier à 17 heures

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Museosonic : La scène électro s’invite dans les musées ce lundi 25 (...)

© Hagay Sobol

Centre de réserves des collections marseillaises, véritable écrin habituellement fermé au public, la CPM préserve certains des trésors des Musées de Marseille. Ce lieu magique a été exceptionnellement ouvert à French 79 qui a pu trouver en son sein de nombreuses sources d’inspirations. Il jouera, notamment son morceau Quartz, pour la première fois en version longue. La CPM se transforme en un espace de création musicale, nourri d’oeuvres de Djamel Tatah, Gérard Traquandi, Yves Klein, Kazuo Shiraga, Jean Dubuffet, Max Ernst… Le projet Museosonic accueillera plusieurs artistes, dont la diffusion de leurs sessions musicales inédites se fera régulièrement au fil des prochains mois. Parmi les artistes invités, figurent déjà Makoto San et Martin Mey.

Museosonic : résultat d’un dialogue entre les musées municipaux et les artistes

Tout au long des confinements successifs qui ont marqué l’année 2020, les Musées de Marseille ont nourri un dialogue étroit avec des créateurs, pour imaginer ensemble de nouveaux regards sur le patrimoine et les partager avec tous. Ces échanges, portés par l’ambition de construire une offre culturelle numérique innovante et ouverte au plus grand nombre, ont suscité dialogues, débats et découvertes. Ils ont fait émerger de nouvelles créations, sous la forme de sessions musicales inédites, inspirées des collections marseillaises, et aujourd’hui diffusées sur les plateformes numériques de la ville de Marseille. Porté par cette expérience, tout un programme d’invitations a été lancé à des musiciens d’envergure internationale issus de la scène marseillaise à venir dialoguer avec leur collection et leurs sites patrimoniaux.

Les Musées de Marseille : acteurs de la vie culturelle et artistique dans le Sud de la France et en Méditerranée

Deuxième ville de France, centre névralgique d’une des plus importantes métropoles en Europe et capitale méditerranéenne majeure, Marseille est riche d’un patrimoine exceptionnel, fruit de ses vingt-six siècles d’histoire comme, également, des trajectoires cosmopolites de celles et de ceux qui la font vivre, jusqu’à aujourd’hui. Les Musées de Marseille sont autant de fleurons de cet héritage partagé. Forts d’une collection de près de 120 000 œuvres de toutes périodes historiques et origines géographiques, ils rassemblent 19 sites patrimoniaux, 7 monuments historiques majeurs, 12 musées labellisés "musée de France", 2 sites mémoriaux, 3 centres de conservation et 5 espaces de documentation, archives et bibliothèques spécialisées. Cet écosystème vibre d’une programmation sans cesse renouvelée, associant recherche d’excellence et expérimentation, résolument ouverte à tous les publics. « Elle est le gage d’une politique de proximité culturelle engagée aussi bien qu’un maillon

stratégique de rayonnement du territoire municipal, métropolitain et régional sur la scène internationale », déclare la ville de Marseille.

French 79

French 79 est un artiste, musicien, producteur et arrangeur dans de nombreux projets (Husbands, Nasser, Kid Francescoli…) en parallèle à sa carrière en solo, il s’affirme en deux albums comme un des nouveaux fers de lance de la scène électro française à l’échelle internationale . Il cumule aujourd’hui plusieurs centaines de millions d’écoutes sur les plateformes digitales, majoritairement en Europe et en Amérique du Nord. Son dernier clip Hometown vient de franchir la barre des 15 millions de vues sur YT