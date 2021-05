Accueil > Méditerranée > Var > Musique : Cet été, Les Stentors font une halte à Carqueiranne

Mathieu Sempéré, Vianney Guyonnet et Mowgli Laps nous emmènent sur les chemins des régions et ont choisi les morceaux qui symbolisent nos différents territoires. Ainsi on passe, avec une grande joie, de Solenzara (pour la Corse) au Loir et Cher ou encore à la Lorraine (En passant par la Lorraine) ou la Normandie (Made in Normandie). Pour les découvrir, quoi de mieux qu’un petit tour de chant à Carqueiranne, le vendredi 6 août.

Tour de France pour le Stentors avec uen étape dans le Var à Carqueiranne ©les-stentors

« Chanter la France comme patrie, c’est avant tout se rappeler que c’est cet espace que nous partageons avec ceux qui croient en la Liberté, en l’Égalité et en la Fraternité. C’est se réjouir de partager sa belle langue, sa riche histoire et son territoire fabuleux. Chanter la France, c’est porter haut et loin des valeurs humanistes, c’est imaginer la puissance de ce que l’on peut réaliser ensemble, c’est célébrer l’importance de la culture et de la transmission, c’est souffrir aux côtés de ceux qui ont perdu jusqu’à leur patrie, c’est se ranger du côté des poètes et croire que la seule vraie patrie de l’homme, c’est l’Homme. Un album en forme de déclaration d’amour à notre Douce France », déclarent les chanteurs.

Chanter un pays pluriel et uni à la fois

En effet, Les Stentors savent chanter un pays pluriel et uni à la fois. Leur fidèle producteur Florent Bidoyen, a su habiller de modernité ces mélodies et ces voix si bien enracinées. Une fois de plus, ils font entendre des chansons sur lesquelles on n’imagine pas que le temps puisse avoir prise. Une fois de plus, ils accomplissent le miracle de renouveler les couleurs d’un répertoire si familier.

Six disques de platine et disques d’or

Après plus de 800 000 albums vendus, récompensés par 6 disques de platine et disques d’or, ils livrent leur tout nouveau spectacle à l’occasion de la sortie de leur 6e album « Un Tour de France ». Harmonie, symbiose des voix poussées à leurs extrêmes, émotion au service des plus grandes chansons du patrimoine français.

Les aficionados trouveront dans ce spectacle leurs plus grands succès : Les corons, Le chant des partisans, Mon amant de Saint-Jean, Les roses blanches, les chansons de l’album "Ma patrie" (La complainte du partisan, Ma France, 7 milliards de gens sur terre, Ensemble)… Mais pas seulement, puisqu’ils découvriront également leurs titres inédits et un brin d’opéra !

Gilles CARVOYEUR

A noter...

Vendredi 6 août à 21h30. Auditorium du Parc Saint-Vincent. 25€ tarif unique. Placement libre (sous réserve des mesures sanitaires en vigueur). Billets en vente à l’Hôtel de Ville de Carqueiranne. Service Billetterie : 04 94 01 40 43 et sur les points de vente habituels : FNAC, Carrefour, Cultura, Leclerc.