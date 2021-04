Accueil > Ailleurs > Economie > NPNRU : L’agriculture au cœur des villes

Dès 2020, le Gouvernement s’est appuyé sur l’agriculture urbaine pour renforcer la dimension environnementale des 450 quartiers concernés par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), mis en œuvre par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (Anru). Outre la dimension humaine, notamment au niveau de la vie que quartier, cet axe est identifié comme l’un des vecteurs nouveaux et innovants de promotion d’une alimentation saine et équilibrée.

Capture d’écran ©ANRU

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) déployé par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (Anru) accompagne et finance la transformation complète de 450 quartiers en France métropolitaine et dans les territoires de l’Outre-Mer. A terme, il devrait générer 50 milliards d’euros d’investissement pour réussir à modifier durablement la donne à différents niveaux des municipalités : logements, équipements publics, déplacements, mixité sociale, développement durable, espaces publics...

Intégrer des espaces de végétalisation au cœur du béton

Dans une société ou « le béton » est jugé trop prégnant, la mutation profonde des quartiers est une occasion inédite d’intégrer des espaces de végétalisation et de mise en culture. Sur ce point, l’agriculture urbaine a plus que jamais un rôle essentiel à jouer. Ce secteur en cours de définition et de structuration offre des bénéfices multiples. A commencer par un rôle de levier de réponse aux dysfonctionnements urbains.

Ce contexte d’engagement opérationnel des projets de transformation des quartiers est donc propice au déploiement d’une agriculture urbaine de proximité, au cœur ou en périphérie des villes. Plus loin, elle est un support de compétences et d’emplois nouveaux pour des territoires, levier de mixité fonctionnelle offrant des services et des équipements de proximité, et enfin vecteur d’accélération de la transition écologique et de qualité paysagère.

Occuper des espaces vides terrains de développement d’activités de culture ou d’élevage

A l’inverse des idées reçues, il reste encore de vastes espaces vides au cœur des quartiers. Ces derniers offrent des potentiels de végétalisation plus ou moins bien exploités. C’est dans cette logique que s’inscrivent ces appels à projet avec une volonté forte de gestion de ces espaces. En outre, bâtiments de logements et équipements publics, réhabilités ou créés dans le cadre du NPNRU, mais aussi parkings sous dalle et locaux vacants, constituent là encore des terrains de développement d’activités de culture ou d’élevage. Le champ des possibles est clairement multiple.

La carte des lauréats de la deuxième promotion ©ANRU

En décembre 2020, 27 premiers lauréats avaient donc été officiellement présentés, une première « récolte » avant les 48 nouveaux projets « Les Quartiers Fertiles » qui vont essaimer l’agriculture urbaine sur tout le territoire. Malgré la période difficile de crise sanitaire, la dynamique des dépôts de dossiers est toujours d’actualité. Les moyens financiers complémentaires, apportés à travers France Relance, permettent de répondre au bon niveau d’ambition aux candidatures déjà reçues et à celles à venir dans le cadre de la troisième tranche de cet appel à projets, lancée à ce jour.

Pour Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, un tel dispositif est devenu incontournable :« L’agriculture urbaine progresse. Grâce à l’opération "Les Quartiers fertiles" et le soutien apporté par le plan France Relance, elle prend toute sa place dans le paysage de nos quartiers tout en apportant de nombreux bénéfices. A la fois sociaux, pédagogiques et économiques, ils permettent avant tout de favoriser l’accès de tous à une alimentation saine et locale. Plus de 100 fermes urbaines ont déjà été financées avec ce programme et nous poursuivons cette dynamique avec l’ouverture d’un nouvel appel à projets. »

Mathieu SELLER