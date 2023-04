National - Football Club de Martigues : Le bonheur est au mois de mai

Accueil > Sports > National - Football Club de Martigues : Le bonheur est au mois de (...)

Vingt-deux ans après l’avoir quitté, le club « Sang et Or » est en bonne position pour accéder à la Ligue 2.



6 mars 1994. Devant 29 000 spectateurs au Parc des Princes, le Football Club de Martigues tient en échec le Paris Saint Germain (2-2). Maurice Bouquet ouvrait le score pour les Martegaux en première mi-temps d’un tir lobé de 45 mètres qui surprenait Bernard Lama. Mené (2-1), Martigues égalisait à cinq minutes de la fin du temps réglementaire par Didier Tholot. Au match aller le 2 octobre 1993, les deux équipes s’étaient déjà quittés sur un score nul (1-1). Philippe Anziani était le premier buteur avant que Rai égalise.

Dix-huitième à la fin de la saison, le club de la Venise Provençale était repêché grâce à la rétrogradation de l’OM, sanctionné pour l’affaire VA-OM. Le FCM terminait la saison 1994-1995 à une honorable onzième place avant de descendre en Deuxième Division au printemps 1996.

Cette époque semble lointaine pour les jeunes supporters de ce club fondé en 1921. Martigues a connu ensuite des saisons de galère entre Deuxième Division, National et plusieurs passages en National 2. Le club a été sauvé deux fois du dépôt de bilan grâce à l’engagement de la municipalité. Paul Lombard et Gaby Charoux ont toujours soutenu leur club. Premier du groupe C de National 2 à la fin de la saison 2021-2022, le Football Club de Martigues est monté en National, soit le troisième niveau du football français.

Six matchs pour espérer

Président depuis la saison 2019-2020, Alain Nersessian est arrivé avec Vartan Sirmakes, patron d’une marque d’horlogerie suisse et principal investisseur. Julien Harounyan est Vice-président. Entraîneur depuis mai 2021, Gregory Poirier apporte son calme et son expérience à un groupe de joueurs où Abdoul Diawara, Foued Kadir, Oualid Orinel et le gardien de but Charly Jan sont des cadres capables de conduire Martigues vers la Ligue 2. Après le déplacement à Orléans lundi prochain, les réceptions de Dunkerque, le déplacement à Concarneau et la réception de Versailles le 26 mai, seront décisifs pour connaître la joie et le bonheur de l’accession en Ligue 2 que toute la ville attend depuis si longtemps.

Classement

À six journées de la fin du championnat, les Martegaux sont premier ex æquo avec Dunkerque et Concarneau. Les deux premiers montent en Ligue 2. Conséquence de la refonte des championnats, il n’y a pas de barrage pour le troisième.

Calendrier

17 avril : Orléans - Martigues, 24 avril : Martigues - Dunkerque, 28 avril : Concarneau - Martigues, 12 mai : Martigues - Nancy, 19 mai : Borgo - Martigues, 26 mai : Martigues - Versailles

Palmarès Fondé en 1921, le FC Martigues joue au stade Francis Turcan depuis 1965. Il a remporté la Coupe Gambardella en 1968 et la Coupe de Provence en 1970. Le club a été Champion de Division d’Honneur en 1970. En 1974, Martigues accède en Deuxième Division. En 1993, c’est la montée en Première Division. Le club est sauvé en 1994 grâce à la rétrogradation de l’OM. Il est onzième en 1995. Le FCM alternera ensuite Deuxième Division et National jusqu’à la descente en CFA (National 2). Martigues retrouve le National à la fin de la saison 2021-2022.



Gilbert DULAC