Nice. Assomption : manifestations du 15 août à partir de 18 heures

Nice. Assomption : manifestations du 15 août à partir de 18

(Photo Destimed/Patricia maillé-Caire)

Le culte de la Vierge et la fête de l’Assomption

Chère aux peuples méditerranéens, Marie représente la Mère, à la fois protectrice et consolatrice. À ce titre, à Nice et dans le Comté, en Provence comme en Ligurie, la dévotion envers la Vierge Marie est très répandue. De même, c’est le bleu marial que la Maison de Savoie avait choisi de faire figurer dans ses couleurs dynastiques.

Le 1er novembre 1950, le pape Pie XII affirmait la foi en l’Assomption de la Vierge Marie : « Nous affirmons, Nous déclarons et Nous définissons comme un dogme divinement révélé que l’Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et âme à la gloire céleste. »

À ce titre, partout dans la ville de Nice, le nombre d’églises et de chapelles placées sous sa protection témoignent d’une dévotion traditionnelle et populaire envers la Vierge Marie. Ce culte à la Vierge et la dévotion populaire s’expriment aussi par le nombre d’églises et de chapelles placées sous sa protection :

l’église du Port (Madone de l’Immaculée Conception),

l’église du Vœu (Madone des Grâces),

l’église de Cimiez (Madone de l’Annonciation),

la chapelle des Pénitents noirs (Madone de la Miséricorde)

la Chapelle Notre-Dame de Bon-Voyage

Ce culte à la Vierge se manifeste également par des pèlerinages autour des sanctuaires de la Madone de Laghet, de la Madone d’Utelle ou de la Madone des Fenestres.

Au programme :

18h00-19h15 Déambulation des pointus dans le bassin et animation musicale par le pianiste Steve Villa-Massone.

18h00-18h15 Accueil devant l’église Notre-Dame-du-Port.

18h30 Procession vers le Quai d’Entrecasteaux.

18h50-19h15 Embarquement des officiels et du clergé sur les pointus fleuris dans le bassin Lympia et des Amiraux.

19h30 Messe en plein air sur le Quai d’Entrecasteaux, célébrée par Monseigneur Cyril Geley, Vicaire général du Diocèses de Nice, en présence de l’Abbé Vincent Bottin, avec la Chorale de la Ciamanda Nissarda.

20h45 Procession de retour vers l’église Notre-Dame-du-Port.

Fête de l’Assomption se tiendra en présence de Philippe Soussi, adjoint au maire de Nice délégué au Territoire « Nice Historique » et à la Gestion des risques et Isabelle Visentin, adjointe au maire de Nice déléguée aux Cultes et au Territoire « Cœur de Nice »