Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Nice. Confinement : Paroles de psy aux familles

La crise sanitaire est une source de stress et d’anxiété, de frustration ou de déprime pour beaucoup de citoyens, de familles. La gestion de la crise sur le long terme, les mesures restrictives à répétition ont des répercussions sur l’équilibre psychique, familial et notre rapport à l’autre… Pour remédier à ces troubles susceptibles d’atteindre chacun d’entre nous, et par répercussion l’harmonie des familles, la ville de Nice met en place un nouveau dispositif d’aide en ligne : « Paroles de psy aux familles en confinement ». L’objectif est de donner des conseils, d’apporter des solutions pour mieux vivre cette période.

©ville de Nice

Des vidéos d’une quinzaine de minutes chacune, sont publiées chaque semaine pendant cette période de reconfinement sur le site de la ville de Nice, Instagram, Facebook, YouTube. Marie-Pierre Lazard, Conseillère municipale subdéléguée au Conseil des Droits et Devoirs des Familles y interviewe Damien Scolari, psychologue. Tous deux proposent un décryptage des différentes difficultés psychologiques générées par les confinements successifs et des tensions que cette situation peut créer au sein des familles.

Cibler, identifier ces difficultés est la première étape pour pouvoir mieux y remédier.

Des conseils, des solutions pragmatiques à mettre en place sont donnés afin d’apaiser ces maux, ces troubles, ces conflits et de retrouver une sérénité. En adoptant une attitude différente une meilleure énergie est impulsée au sein de la famille ou du couple. L’objectif de ce dispositif est de rassurer, de donner des clefs pour s’adapter au mieux aux contraintes actuelles mais aussi de mettre en lumière certains effets positifs de ces situations inédites (ex : plus de temps à partager en famille, moins de temps dans les transports, plus d’autonomie en télétravail, nouvelle répartition des tâches domestiques, meilleure communication…).

Les premiers thèmes abordés :

Comment remédier aux troubles psychologiques ou aux maladies, dérivés des confinements successifs, susceptibles d’atteindre l’harmonie des familles ?

Comment repérer les attitudes inadaptées ou brutales envers le conjoint ou les enfants, pouvoir y mettre un terme dans les plus brefs délais et éviter l’escalade vers la violence et les traumatismes ?

Comment gérer son anxiété et avoir confiance en ses capacités de rebond face aux situations stressantes liées à la crise ?

Comment gérer les inquiétudes liées aux nouvelles conditions de travail (pour tous les publics comme les salariés, indépendants, étudiants, lycéens, restaurateurs…) ?

Quels outils et attitudes adopter pour faire face au stress lié aux conditions actuelles de travail

Savoir repérer les difficultés éprouvées par les enfants : les rassurer, y remédier.

Comment aider les étudiants, particulièrement touchés par la crise sanitaire et veiller à leur bien-être psychique ?