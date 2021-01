Nice Côte d’Azur : le Centre de Régulation des Déplacements Métropolitains inauguré

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Nice Côte d’Azur : le Centre de Régulation des Déplacements (...)

Un nouvel outil de surveillance et de gestion du trafic routier

Christian Estrosi entouré de Joseph Segura et de Gaël Nofri lors de l’inauguration du Centre de Régulation des Déplacements Métropolitains © Ville de Nice

C’est dans l’immeuble Plaza, au cœur de l’Arénas à Nice que le Centre de Régulation des Déplacements Métropolitains de Nice Côte d’Azur viennent de s’installer. Ce PC d’Azur est le nouvel outil de surveillance et de gestion du trafic routier. Il vient remplacer et moderniser l’ancien CRT Malraux, en lui donnant une nouvelle dimension : la gestion du trafic à l’échelle métropolitaine grâce à la mise en place de nouvelles technologies de gestion intelligente du trafic. Le coût de l’investissement s’élève à 6M€ : 3,8M€ pour les nouveaux systèmes d’exploitation (logiciels et outils connectés) ; 2,2M€ pour l’information usagers (temps de trajet, panneaux, alertes Allo Mairie, réseaux sociaux, disponibilité des parkings…). La Métropole ne crie pas encore victoire après cette réalisation. Elle avance en effet que deux chantiers prioritaires demeurent pour fluidifier les déplacements des habitants : améliorer encore la réactivité en situation de crise grâce aux objets connectés (évènements météo, accidents, chantiers, manifestations…) ; intégrer la multimodalité dans la gestion du trafic (priorité aux lignes de tramway).