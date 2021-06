Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Nice : Grande fête du commerce les 4 et 5 juin

Après un crise sanitaire économique et sociale qui aura certainement laissé des séquelles profondes, l’heure est à la relance. Pour encourager les consommateurs, de Nice a décidé de mettre en place la première Grande fête du commerce, les 4 et 5 juin. Cet événement, organisé par cinq associations de commerçants du cœur de la ville.

Pour ce rendez-vous festif, l’objectif est simple : dynamiser la réouverture des commerces et valoriser l’attractivité commerciale du cœur de Nice. Pour l’occasion, les Niçois sont donc conviés à deux journées de shopping dans les commerces de l’hyper centre. Pour « fêter le retour à la vie », diverses animations ont été imaginées, mais pas seulement puisqu’il sera possible de bénéficier de nombreuses offres et cadeaux.

Vendredi 4 et Samedi 5 Juin, c’est la grande fête du commerce au cœur de #Nice06 🛍 À l’initiative de 5 associations de commerçants avec le soutien de la Ville, venez célébrer la réouverture de vos commerçants préférés avec deux journées de bons plans et d’animations festives ! pic.twitter.com/v7rzqchxEU — Ville de Nice (@VilledeNice) June 1, 2021

Des animations totalement gratuites pendant 2 jours

Que ce soit en solo, en famille ou entre amis… Le shopping niçois se fera au rythme de plus de 150 animations de déambulations musicales et artistiques. Fanfare de rue, défilés de mode, concours culinaires, acrobates, chanteurs, musiciens, animations enfants… La fête du commerce a mis les petits plats dans les grands pendant deux jours. D’autant que l’ensemble de ce dispositif est ouvert à tous et gratuit, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

L’inauguration officielle de la cette Grande Fête du Commerce se déroulera vendredi 4 juin à partir de midi, angle de la rue Hôtel des Postes et de l’Avenue Jean Médecin. Elle s’achèvera par un défilé de mode.

Mathieu Seller