Nice : Les Puces exposent Ma petite Niçoise by Catherine Caroff

Ma petite Niçoise by Catherine Caroff

Peut-être connaissez-vous Ma petite Niçoise by Catherine Caroff, ce petit personnage, au costume typique, qui allie à merveille le côté traditionnel à la modernité. L’artiste l’a voulue mignonne, vive, bien dans sa ville, attachante, un peu maladroite, quelquefois naïve, mais avec de l’humour, du second degré, bref du caractère… Toute à l’image de Nice ! Petit guide fraîcheur de vivre, ambassadrice, elle va déambuler dans les rues de sa ville et partager son quotidien sur des lieux emblématiques, s’impliquer dans des événements comme le Carnaval, discuter autour des spécialités culinaires comme le pan bagnat ou la socca... Bref elle va partager sa passion pour une ville qu’elle aime raconter.

Une artiste ambassadrice de la ville de Nice

Après des études supérieures d’Arts Graphiques à Paris, Catherine Caroff a travaillé pendant quelques années en agences de publicité à Paris et Marseille, avant de poser ses crayons à Nice. Son envie d’explorer de nouveaux modes d’expression l’a très vite conduite vers la peinture, la création de fresques et décors, l’illustration de livres pour enfants, l’enseignement et même la télévision et le théâtre. Très mobile, elle puise son inspiration dans les voyages. Ses personnages explorent des univers féériques et réinventent un monde poétique aux confins de l’imaginaire. Un portrait à l’image de Ma petite Niçoise qui lui ressemble peut être un peu… Voire beaucoup.

Une parfaite ambassadrice de sa ville

Une exposition à ciel ouvert

Pour partir à la découverte de l’univers coloré de l’artiste, il suffit de flâner autour des puces et de savourer sans aucune modération cette exposition libre d’accès qui permet à la ville de se transformer en une galerie à ciel ouvert. Une attention particulièrement appréciable pour les amateurs d’art en cette période délicate pour le monde de la culture.

Mathieu SELLER