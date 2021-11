Nice. Lou Babazouk accueille les expositions des artistes Nikolaï Kojoukhovski et Nicolas Lehmann

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Nice. Lou Babazouk accueille les expositions des artistes Nikolaï (...)

Nikolaï Kojoukhovski et Nicolas Lehmann se partagent jusqu’au 21 novembre les espaces de la galerie Lou Babazouk à Nice. Le premier est diplômé de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Kiev (spécialité artiste peintre et professeur de peinture). Le second est est un artiste autodidacte, ferronnier d’art de métier.

Galerie Lou Babazouk ©ville de Nice

La galerie municipale Lou Babazouk du 8, rue de la Loge accueille, depuis août 2019, des expositions d’artistes locaux amateurs et professionnels. Destinée à être la galerie de tous les talents qui révèle la richesse des artistes. Fort du succès de cette galerie et devant la diversité des talents locaux, la Ville de Nice a souhaité élargir ce dispositif de soutien aux artistes en ouvrant en mai dernier, une deuxième galerie Lou Babazouk au 5, rue Benoît Bunico.

Nikolaï Kojoukhovski

Nikolaï Kojoukhovski est diplômé de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Kiev (spécialité artiste peintre et professeur de peinture). Il est membre correspondant de l’Académie Internationale de la Culture et Arts et membre de la Maison des Artistes. Nikolaï est arrivé en France il y a 23 ans. Il y a organisé 118 expositions. La base de sa сréation est un travail sur l’étude de la nature dans la continuation des traditions de l’impressionnisme. Il cherche ainsi à traduire son impression face à la nature environnante à l’aide de la peinture à l’huile. Il expose 22 de ses œuvres sur les paysages des Alpes Maritimes et de la Haute-Vallée de la Roya.

Nicolas Lehmann

Nicolas Lehmann est un artiste autodidacte, ferronnier d’art de métier. Son art est brut autant que poétique. Inspiré par la nature et le mouvement, Nicolas a commencé la sculpture en 1995. Depuis lors, il n’a cessé de forger, de tordre et de façonner formes et figurines réalisées en divers matériaux, de l’acier recyclé au bronze de grands formats. Nicolas Lehmann a participé à de nombreuses expositions privées, publiques et collectives, de New York, à Paris comme le Grand Palais et le Carroussel du Louvre, à Monaco, et en Afrique du Sud. Depuis 2019, Nicolas Lehmann a développé sa collaboration avec divers artistes émergents et établis, ce qui a permis de générer des synergies entre les esprits créatifs par le biais de l’association Active FootPrint Collectives. En 2022, Nicolas Lehmann prévoit de continuer à exposer en France et à l’international et de participer à des programmes de résidence d’artistes.

Lou Babazouk 2 -5, rue Benoît Bunico

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h