Nice. Marche ce samedi 13 février en mémoire des migrants morts en Méditerranée

Une marche "Lumière sur le naufrage invisible" en mémoire des migrants morts en Méditerranée est organisée ce samedi 13 février à 14 heures place Masséna à Nice par l’association "Alarm Phone-Watch The Med" et soutenue par le collectif Somico 06 (Soutien Migrant.e.s Collectif 06).

© Philippe Maillé

C’est en mémoire des 91 personnes qui ont trouvé la mort le 9 février 2020, il y a un an, après que leur canot pneumatique se soit renversé au large de la Libye, sans que les garde-côtes libyens, italiens et maltais, qui avaient été alertés par l’organisation AlarmPhone, interviennent pour les sauver. « Une marche pour ne pas les oublier eux et tous les autres hommes, femmes et enfants, morts en Méditerranée parfois même sans que nous en ayons connaissance. »

Ce naufrage au large des côtes libyennes et plus d’une douzaine d’autres décès ailleurs ont porté le nombre de morts en mer Méditerranée à 20 014 depuis 2014, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur les migrants disparus. Le rassemblement de ce samedi 13 février sera suivi d’un cortège qui se terminera par un hommage à chacune des victimes du naufrage du 9 février sur une plage du quai des États-Unis.

EELV Paca se rendra à Nice pour participer à cette marche. « Ces drames trop nombreux engagent les valeurs de l’Union européenne, construite sur un idéal de solidarité et une exigence d’humanité. Pour les écologistes, garantir une voie légale sûre pour les réfugiés et les demandeurs d’asile permet de lutter plus efficacement contre les trafics. Il faut aussi s’attaquer aux causes profondes de la migration : le désespoir nourri par les conflits, les inégalités économiques et sociales, la misère et la précarité, les catastrophes naturelles dues au réchauffement climatique ».