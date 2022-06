Nice. Musée National du Sport : Un dispositif exceptionnel pour les demi-finales du TOP 14

Accueil > Sports > Nice. Musée National du Sport : Un dispositif exceptionnel pour les (...)

Pour la première fois, la ville de Nice s’apprête à accueillir les demi-finales du TOP 14. Deux rencontres exceptionnelles qui se dérouleront à l’Allianz Riviera les 17 et 18 juin. Le Musée National du Sport s’associe à cette manifestation et propose une exposition dédiée, entièrement gratuite.

(Photo Musée National du Sport )

Une exposition en deux volets

Lors de chaque avant-match, le musée invite les supporters des 4 clubs représentés, et plus généralement les fans de rugby présents à l’Allianz Riviera, à découvrir une exposition inédite, présentée à la fois en extérieur et dans le hall d’accueil.

• Dans le hall d’accueil, les maillots des équipes demi-finalistes et une réplique du fameux Bouclier de Brennus seront les pièces maîtresses d’une vitrine très grand format.

• En extérieur, la façade vitrée du musée (40 mètres linéaires, plus de 200 m²) sera recouverte d’adhésifs pour revenir en photos sur l’histoire du TOP 14. Les grandes équipes, les histoires de légendes et les meilleurs joueurs du championnat de France de rugby seront mis en avant grâce à un fond iconographique inédit.

Ces expositions seront accessibles gratuitement jusqu’à 20h, soit 1h avant le début des matchs.

Une rencontre dans l’auditorium en avant-match

Le vendredi 17 juin à 18h30, le Musée National du Sport propose un avant-goût du duel de la soirée, entre le Castres Olympique et le Stade Toulousain. Dans l’auditorium du musée, Vincent Duluc, Président du Musée National du Sport et journaliste à L’Équipe, lancera le match en compagnie d’un ancien joueur de chaque équipe. L’accès à cette rencontre est également gratuit, dans la limite des 80 places disponibles.

Une collection unique au monde

Situé en plein cœur de l’Allianz Riviera, le Musée National du Sport est l’unique musée national consacré à la thématique sportive en France. En complément de l’exposition thématique, le Musée National du Sport propose à tous les supporters de découvrir une collection unique au monde. Plus de 45 000 objets permettent de (re)découvrir quelques-uns des plus beaux exploits sportifs.

Informations pratiques

• Horaires adaptés : ouverture du musée jusqu’à 1h avant le début du match.

• Exposition TOP 14 gratuite, présentée du 17 juin au 12 juillet 2022.

• Demi-tarif sur l’entrée au musée (4 € / personne et gratuité pour les moins de 18 ans).