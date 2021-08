Nice-OM : Frank McCourt : ’Une démonstration de violence regrettable et déplorable’

Accueil > Sports > Nice-OM : Frank McCourt : ’Une démonstration de violence (...)

Le propriétaire de l’OM dénonce dans un communiqué publié sur le site de l’OM : « Un match qui s’est transformé en une démonstration de violence regrettable et déplorable » et soutient la décision de Pablo Longoria.

Réaction de Frank McCourt à la suite du match OGC Nice-OM ©Archives Destimed/LS

Frank McCourt déplore : « Le match de dimanche entre l’OM et l’OGC Nice aurait dû être un moment destiné à célébrer le beau jeu et le travail qui a été fait pour que joueurs et supporters se retrouvent dans de bonnes conditions de sécurité. Au lieu de cela, il s’est transformé en une démonstration de violence regrettable et déplorable ».

Il insiste sur l’importance de la sécurité : « J’ai soutenu la décision du président de l’OM, Pablo Longoria, de quitter le terrain lorsqu’il est apparu clairement que la sécurité des joueurs et des supporters ne pouvait être garantie. Je me tiens à ses côtés, ainsi qu’aux côtés des membres de notre équipe, de la communauté de l’OM et de tous ceux qui considèrent que le partage du sport que nous aimons n’est tout simplement pas possible si nous ne pouvons pas garantir la sécurité des personnes qui le rendent si spécial. »

Frank McCourt assure vouloir s’engager « à travailler avec la Ligue pour assurer la sécurité des joueurs et des supporters et pour faire en sorte que ce qui s’est passé dimanche à Nice ne se reproduise jamais. Nos joueurs, nos supporters et notre sport méritent mieux ».

La rédaction

