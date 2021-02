Nice. Pendant la Covid le Musée Matisse s’offre un changement net

Accueil > Culture > Expositions > Nice. Pendant la Covid le Musée Matisse s’offre un changement (...)

L’histoire du Musée Matisse de Nice est étroitement liée au profond attachement d’Henri Matisse pour Nice, cité dans laquelle il réalisa la plus grande partie de son œuvre, ainsi qu’à celle des donations successives faites à la Ville par l’artiste lui-même et ses héritiers.

Musée Matisse de Nice ©ville de Nice

Lorsque en 1950, la Ville de Nice acquiert la villa Garin de Cocconato, également appelée villa des Arènes à deux pas de la résidence du maître, au Regina, l’idée fit son chemin d’en faire un lieu où seraient présentées à la fois les donations faites par le peintre lui-même ainsi que celles de ses héritiers. C’est ainsi que le 5 janvier 1963 est inauguré le Musée Matisse de Nice en présence de nombreuses personnalités du monde de la culture et de l’art.

Les œuvres sont alors présentées au premier étage de la villa, le rez-de-chaussée étant occupé par le Musée d’Archéologie. Un Musée actuellement fermé au public pour cause de Covid mais absolument pas inactif : « A chaque période de fermeture du Musée Matisse liée à la crise sanitaire, sa Directrice Claudine Grammont a mobilisé ses équipes pour assurer le maintien des missions essentielles et poursuivre la réflexion autour de sa vocation de musée monographique. Les équipes se sont notamment attachées à la refonte du site internet du musée, dont tout un volet sera désormais dédié à la ressource en ligne », avance Christian Estrosi, maire de Nice qui ajoute : « Gageons que cette crise et les défis qu’elle sous-tend pour nos musées sauront nous pousser à innover toujours plus, à penser de nouvelles formes de rencontres avec les habitants et à renforcer la pertinence sociale de nos musées et leur positionnement sur le territoire ».

chaque jour de nouveaux contenus numériques

Le site internet du Musée Matisse Nice, musee-matisse-nice.org, fait peau neuve. Conçu désormais comme une plateforme de découvertes, de recherche, d’échanges et d’information accompagnant le visiteur tout au long de son expérience de visite, cette nouvelle offre s’appuie sur la volonté de la Ville de Nice de renforcer sa politique de développement des outils numériques en cette période de crise sanitaire et de fermeture des lieux culturels. Lieu de découverte et d’émerveillement, le Musée Matisse Nice met ainsi en ligne chaque jour de nouveaux contenus numériques durant toute sa période de fermeture et même au-delà, assumant ainsi clairement sa vocation de diffusion de l’œuvre d’Henri Matisse au plus grand nombre.

Créer une vitrine et de renforcer l’attractivité de Nice

En tant que musée monographique, l’enjeu de cette diffusion par le numérique est essentiel : à partir de la renommée planétaire autour du nom d’Henri Matisse, elle permet de créer une vitrine et de renforcer l’attractivité de la Ville de Nice. Une visibilité renforcée par ailleurs par la création d’un compte Instagram @museematissenice. D’autre part, l’offre de la nouvelle librairie-boutique est également disponible en ligne et présentée sur arteum.com, plateforme de référence des produits et livres dédiés à l’art, à la culture et au design. Cette boutique-librairie présente une sélection d’ouvrages et d’objets choisis en lien avec les collections et les expositions temporaires du Musée Matisse Nice.

En n’oubliant pas que le musée demeure une institution de conservation et de présentation des œuvres originales, le développement de l’offre numérique est toujours mené dans un seul objectif : accueillir le visiteur au musée afin de vivre cette expérience avec Matisse.

Informations pratiques : 164, avenue des Arènes de Cimiez - Nice - Tél. : (+33) (0)4 93 81 08 08 - musee-matisse-nice.org