Nice : Plan de déconfinement J-1

Christian Estrosi, maire de Nice, vient de présenter le plan de déconfinement de la Ville à partir de ce mercredi 19 mai, prochaine étape du calendrier progressif de déconfinement prévu par le gouvernement et prévoyant la réouverture en jauges limitées des commerces, terrasses, musées, salles de cinémas et théâtres, et le report du couvre-feu à 21heures.

Les terrasses vont rouvrir ©villedeNice

A cette occasion, Christian Estrosi a présenté plusieurs mesures pour accompagner les commerçants (retour du Label confiance sanitaire, organisation de salons de l’emploi, soutien à la rénovation des devantures, création de nouvelles plages de consommation, fête du commerce..) et les restaurateurs (possibilité de demander une extension de terrasse, exonération de la redevance de droits de terrasse, piétonisation de certaines rues...). Un plan de communication en 4 étapes sera également lancé à destination des Niçois, habitants de la Métropole, et touristes pour accompagner les restaurateurs, musées, commerçants, bistrots et plages, et rappeler le respect des gestes barrières.

Le maire de Nice rappelle que « depuis plus d’un an, nous devons tous faire face à une situation inédite. La crise sanitaire, terrible, impitoyable, est très vite devenue économique. Des milliers d’entreprises ont été appelées à baisser le rideau et cesser toutes leurs activités. D’autres commerces ont pu rester ouverts mais dans des conditions souvent dégradées. Aucun secteur n’est épargné, de la plus petite entité aux entreprises les plus robustes du BTP ou de la construction ». Mais, insiste-t-il : « Demain, l’économie va repartir, vos entreprises pourront reprendre - peut être progressivement - leur activité ». Et de proposer un nouveau volet de mesures « qui permettra de retrouver le plus vite possible le chemin de la croissance ».

Label Confiance Sanitaire

Concernant les commerçants il annonce la présence d’un Community Manager Commerce au sein de la direction commerce à accompagne une dizaine de commerçants vers la digitalisation ; un Label Confiance Sanitaire qui pourrait être relancé en y ajoutant une priorisation de la vaccination des commerçants et de leurs personnels. Pour la relance de l’emploi dans le secteur hôtellerie/restauration la Métropole organise 2 salons : un premier en partenariat avec pôle emploi en dématérialisé dès le 17 mai sur salonenligne , un second le 11 juin prochain avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, un salon emploi hôtellerie-restauration au Parc Phoenix.

Grande fête du commerce, les 4 et 5 juin

Il annonce également la création d’un dispositif de soutien à la rénovation des devantures à participation de la collectivité à hauteur de 50% de l’engagement financier, avec un plafond de 5000 euros pour une valeur globale de 300 000 euros. Également programmée, l’instauration de nouvelles plages de consommation, par exemple des nocturnes deux soirs par semaine. « Le Vieux-Nice, Bonaparte et la piétonne sont les quartiers les plus adaptés pour tester cette initiative ». Une première grande fête du commerce, les 4 et 5 juin, est organisée par l’association Nice Avenue en partenariat avec les 5 associations du cœur de ville. « La Ville de Nice soutient cette initiative et sera comme à son habitude aux côtés des commerçants ».

restaurateurs et terrasses

A partir de ce mercredi 19 mai : « Les restaurateurs possédant déjà une terrasse auront la possibilité, si la configuration le permet, de demander une extension de terrasse jusqu’à la fin de la saison estivale (le week-end du 28 août). Cela est conditionné au respect des gestes barrières et des mesures sanitaires, à défaut l’autorisation exceptionnelle sera retirée ». Les demandes doivent être adressées à reglementation.espaces@ville-nice.fr et les restaurateurs devront signer en contrepartie un acte d’engagement (respect du protocole sanitaire, respect de la quiétude des riverains). En plus de cette mesure Christian Estrosi a annoncé l’exonération de la redevance de droits de terrasse jusqu’au 30 juin 2021, la piétonnisation de certaines rues du vendredi au dimanche soir : Rues Chauvin, Bavastro, Delille, Alberti, Lascaris. « Ce sont les 5 demandes que nous avons reçues à ce jour et étudierons toutes les autres demandes que nous recevrons dans tous les quartiers de Nice », précise-t-il. La fourniture d’auto-tests pour les commerçants qui le souhaitent est également programmée.

