Pôle emploi et l’école 42 Nice s’engagent en faveur de la réinsertion professionnelle et l’inclusion dans le numérique

Après la Métropole de Nice Côte d’Azur et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est au tour de Pôle emploi de signer un partenariat avec l’école 42 Nice Région Sud. L’objectif étant de favoriser les projets de formation en informatique et de stimuler ainsi la réinsertion professionnelle et l’inclusion dans le secteur du numérique.

Salle de classe de l’école d’informatique ©42Nice

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans le cadre des orientations du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC). Elle cible les demandeurs d’emploi ayant un niveau de formation BAC (équivalent au bac mais sans diplôme obtenu) et infra bac (strictement inférieur au BAC) en mesure de se familiariser au développement informatique. Pour les demandeurs d’emploi répondant à ces critères, il est possible de profiter d’une rémunération pendant 2 ans et, selon les cas, d’une aide à la mobilité favorisant le suivi d’une formation aux métiers du code et de la programmation informatique au sein de l’école 42 Nice Région Sud.

Agir en complémentarité pour l’emploi, au plus près des spécificités du territoire

Pour Rachid Abarki, président de 42 Nice Région Sud, ce dispositif était logique et essentiel : « Dans un contexte de crise économique et sociale sans précédent, Pôle emploi et 42 Nice Région Sud signent un partenariat ambitieux et plein de sens, destiné à renforcer notre coopération au niveau local. Nous sommes très satisfaits de ce partenariat qui met en œuvre nos complémentarités fortes au service de l’inclusion numérique des jeunes sur les métiers du code et du numérique. Agir en complémentarité pour l’emploi, au plus près des spécificités du territoire, telle est notre devise. »

Pour mesurer la réussite de ce programme expérimental, une analyse et un suivi seront effectués entre 42 Nice Région Sud et Pôle emploi. Dans tous les cas, les deux parties montrent une volonté commune de développer les compétences, d’encourager l’inclusion aux métiers du numérique et d’améliorer l’employabilité dans le secteur. Une alternative structurante pour favoriser le retour à l’emploi des personnes éloignées du marché du travail.

Un taux d’employabilité post-cursus de 100%

L’accès au programme 42 Nice Région Sud est une opportunité de suivre gratuitement un cursus, allant de 2 et 5 ans, reconnue par le microcosme des développeurs et surtout prisé par les entreprises, dont le taux d’employabilité est de 100%. Plus loin encore, il s’agit ici d’intégrer un réseau constitué de 29 campus en France et à l’international. A l’instar des autres candidats, les demandeurs d’emploi seront soumis au processus de sélection habituelle :

• réussite des tests en ligne

• épreuve intensive de la « piscine » qui s’étend sur quatre semaines. D’ailleurs, trois nouvelles dates sont planifiées sur les mois de juin, juillet et septembre 2021.

Des formations pour les entreprises

En parallèle, 42 Nice Région Sud propose également aux acteurs économiques du territoire des solutions pour une montée en compétences de leurs équipes. Pour cela, des formations courtes 42 Nice Executive, spécialisées en programmation informatique et dans le digital, sont proposées. C’est dans cette logique que le partenariat entre Pôle emploi et 42 Nice Région Sud travaille sur la mise en place de modules courts d’apport technique à destination de demandeurs d’emploi ayant une expérience dans le développement informatique. Cette démarche va leur permettre de :

● venir chercher des expertises précises

● se former à des nouvelles technologies

● mettre à jour leurs connaissances

● conserver les acquis

Mathieu SELLER