Nice : Reprise des programmes d’activités pour les séniors, ados et enfants

Le programme des activités pour les seniors deNice, les adhérents des AnimaNice et les enfants et adolescents des centres de loisirs, ainsi que les modalités sanitaires mises en place afin de garantir la sécurité de chacun vient d’être présenté par le maire de nice et président de la métropole Nice Côte d’Azur, Christian Estrosi.

A bicyclette © Hagay Sobol

« Les voyants sont au vert, la vie doit reprendre », lance Christian Estrosi qui tient à préciser : « Au 18 mai, 20 heures, 243 000 injections ont été réalisées par la Métropole, soit 76 274 personnes entièrement vaccinées et 90 632 qui attendent leur 2e injection et le taux d’incidence était au 15 mai de 58,46 dans les Alpes-Maritimes contre 149 à la même date sur le plan national ». Et de se réjouir de l’ouverture des terrasses et l’ensemble des commerces avant d’annoncer : « Les activités de loisirs reprennent elles aussi, pour toutes les tranches d’âge, en tenant compte du calendrier de déconfinement national ». Une reprise qu’il entend conjuguer avec vigilance : « Que cela soit pour nos seniors, les adhérents de nos AnimaNice, ou encore les enfants des centres de loisirs, les activités sont organisées dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur ».

Au programme des activités des séniors

Les activités seniors reprennent, en extérieur, à compter du 25 mai 2021 : « Les conditions climatiques particulièrement favorables de notre territoire nous permettent d’organiser de nombreuses activités en extérieur, c’est ce que nous faisons », rappelle-t-il. Pour cette saison, afin que chaque senior puisse bénéficier d’une activité qui lui correspond, un programme d’animations a été préparé : reprise du programme « Seniors en forme » dans les jardins (direction des sports) ; 42 séances

sont organisées chaque semaine de gymnastique douce en plein air avec un programme adapté. dans 7 parcs différents .

Le dispositif « 5000 pas pour ma santé » démarré en septembre 2020, en partenariat avec AG2R reprend. Il s’agit de marches urbaines encadrées par un coach sportif pour reprendre l’activité physique en douceur - 18 départs ont lieu chaque semaine (9 lieux de départ répartis dans tous les quartiers).

Nouveautés

Le mardi matin est proposé « Nice à bicyclette », des sorties en vélos électriques par groupe de 9 personnes, encadrées par un accompagnateur. Les Balades Niçoises, le jeudi, sont des promenades douces sur les sentiers, découverte de la flore et des senteurs méditerranéennes (sentier littoral Nice-Villefranche, jardin botanique, Parc d’Estienne d’Orves).

Avec le dispositif « Rencontrons-nous » on peut faire des rencontres conviviales pour se recréer du lien et bavarder au plus proche de chez soi, en extérieur et en petit comité, dans la continuité du dispositif de maintien du lien social par appels téléphoniques « Parlons Nous ».

Inscriptions par téléphone auprès de l’OMNS -Office Municipal Niçois des Seniors (04.89.04.65.03) ou, encore une nouveauté, inscription en ligne par le portail senior accessible sur Nice.fr. Afin d’accompagner nos seniors dans la maîtrise de l’outil informatique aujourd’hui incontournable, des formations sont proposées à l’OMNS.

Le programme estival arrivera le 15 juin, avec de nouvelles propositions d’activités autour des loisirs, du sport, du bien-être mais aussi d’activités aquatiques

Dans les AnimaNice

Crée en 2015, le réseau AnimaNice, fort de ses 17 centres répartis sur l’ensemble du territoire communal, propose aux enfants, aux jeunes, aux actifs et aux seniors des cours de musique, de langues vivantes, de danse, d’arts et de sports bien-être.

Les niçois peuvent de nouveau accéder : aux salles de spectacle, Théâtre de la Tour (à Nice Nord) et Blackbox (à Bon Voyage), en jauge réduite à 35% (un siège sur deux, flux canalisés, sens différenciés, groupe de 6 personnes max …) ; aux terrains de tennis en extérieur, avec extension des horaires de réservation des terrains (jusqu’à 20h pour les abonnés et 20h30 pour les clubs, couvre-feu retardé à 21h) ; aux cours sportifs et culturels en salle pour les enfants uniquement (sauf sports de contact et collectifs), en périscolaire (en semaine de 16h30 à 20h30 + mercredi et samedi).

A partir du mercredi 9 juin on assistera à la reprise des cours en salle pour les adultes également, toujours dans le strict respect des règles de distanciation ; une augmentation de la jauge à 65% pour les salles de spectacle.

Les activités des AnimaNice sont gratuites jusqu’à la fin de la saison, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2021, pour tous les abonnés « saison » ou « année » 2020-2021, même s’ils ont été remboursés ou ont reporté leur abonnement sur la saison prochaine.

Une offre estivale nouvelle est mise en place pour les mois de juillet-août : pour les actifs « Pack Animanice vital’été », avec des activités nautiques et de remise en forme sur la plage de Li Rateta le samedi, à la demi-journée et /ou journée ; 42 « Stages découvertes »pour les enfants et les adolescents ; pour toute la famille « Festival Anim’Estive », les vendredis, samedis et dimanches, dans tous les quartiers et avec des animations pour tous les âges (escape game, pièce de théâtre en plein air ou encore Baletti). Inscriptions à partir du 15 juin, en ligne ou dans les centres.

Dans les centres de loisirs

La ville de Nice a à cœur depuis le début de la crise sanitaire d’accompagner au mieux les parents en proposant notamment, après le premier confinement et les jauges imposées dans les classes par le protocole de l’Éducation Nationale, accueil et prise en charge des enfants par des animateurs municipaux et associatifs à un tarif unique de 2,50€ la journée

Pendant toute cette année scolaire, les petits niçois ont été accueillis chaque mercredi et à chaque période de vacances, hormis pendant les vacances de printemps eu égard au protocole sanitaire imposé par l’Etan. Tous les centres du mercredi fonctionnent : 33 centres municipaux et 20 associatifs, soit 3 500 places chaque mercredi.

Les activités ont repris au plan nautique à Li Rateta les mercredis jusqu’aux grandes vacances : 80 enfants accueillis chaque mercredi et 60 scolaires tous les matins.

Pour les vacances d’été : ouverture à partir du 7 juillet, dès la fermeture des écoles : 4 700 places par semaine réparties sur 54 sites à travers la ville.

Inscriptions en ligne : dès le 1er juin, pour le mois de juillet, puis le 1er juillet pour le mois d’août. À partir du 1er juillet, ouverture du Club Li Rateta aux enfants de 6 à 11 ans, du lundi à samedi par demi-journée : 80 places par jour, qui viennent compléter les 200 enfants accueillis dans le cadre des centres de loisirs.

