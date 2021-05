Nice : Saint-Exupéry investit la Salle des mariages de la Mairie

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Nice : Saint-Exupéry investit la Salle des mariages de la (...)

Le maire de Nice, Christian Estrosi, Jean-Luc Gagliolo, adjoint en charge de l’Éducation, au Livre, à la Lutte contre l’illettrisme et à l’Identité niçoise, François d’Agay, neveu et filleul d’Antoine de Saint-Exupéry, Président de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, et Martine Martinez-Fructuoso, Succession Consuelo de Saint-Exupéry, ont dévoilé la plaque qui donne pour nom "Consuelo et Antoine de Saint Exupéry" à la Salle des mariages de la mairie de Nice.