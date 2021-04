Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Nice : la Fête de mai aura bien lieu... à la maison !

Comme chaque année, l’arrivée du printemps est une date spéciale pour les Niçoises et les Niçois qui aiment célébrer la Fête des Mai. Tout au long du mois de mai, la Ville de Nice met à l’honneur les traditions locales et les associations de folklore.

©Mairie de Nice

Pas question donc de déroger aux us et coutumes, mais en raison des contraintes sanitaires, la municipalité a du s’adapter. Plutôt que d’annuler les festivités, les équipes de la ville ont opté pour une « Bal(l)ade virtuelle des Mai ». Pour l’occasion, il sera donc possible de découvrir des contenus originaux, dès le 1er mai, sur fetedesmai.nice.fr. Dessins « la Farandole » crée par l’association « Les Niçois d’Adèle », historique de la Fête des Mai, photos d’antan, recettes niçoises, fabrication de pantins, coloriages, puzzles, quiz culinaire, quiz sur la Fête des Mai… Les aficionados pourront cliquer à cœur joie. Certes, ce ne sera pas pareil, mais faute de grives !

Des concerts de groupes folkloriques

Afin de réaffirmer le soutien de la Ville de Nice en faveur des acteurs de la tradition niçoise et du spectacle vivant, Christian Estrosi et son adjoint délégué à l’Identité niçoise Jean-Luc Gagliolo ont également décidé de proposer une retransmission de concerts folkloriques enregistrés pour l’occasion avec le concours de l’association Lou Cat. Au choix, les Niçois et les autres pourront écouter dès le 7 mai :

• Badin Badan

• La Tremoulina

• Les Ptites ouvreuses

• Lo Cepon

• Lu Barbalucou

• Lu Musicant de la countea

• Lu Ribaire

• Mar et mountagnos

• Pistou Connection

• Zine…

Une exposition bien réelle au jardin des Arènes

Dans un souci d’aller plus loin que le virtuel, il sera également possible de profiter, au détour d’une promenade dans le jardin des Arènes de Cimiez, de l’exposition du buste de la Reine du Carnaval 2020 « La Niçoise » (du 1er au 30 mai) et de costumes traditionnels prêtés gracieusement par La Ciamada Nissarda (tous les dimanches de mai de 9h à 18h, selon la météo).

Mathieu Seller