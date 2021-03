Nice : les Studios de la Victorine accueillent l’École nationale supérieure Louis-Lumière et Université Côte d’Azur

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Nice : les Studios de la Victorine accueillent l’École nationale (...)

Nice : les Studios de la Victorine accueillent l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière et Université Côte d’Azur © Andrew Zed

Depuis plusieurs années, Christian Estrosi poursuit une politique ambitieuse visant à conforter l’attractivité du territoire pour l’accueil des tournages cinématographiques et audiovisuels, tant dans la ville qu’au sein des Studios de la Victorine repris en régie en 2017. Pour favoriser cet accueil dans les meilleures conditions possibles, la Ville de Nice a entrepris, en 2019, un projet de renouveau de ces Studios visant à amplifier leur attractivité et à en faire les premiers de France, voire d’Europe.

Une nouvelle stratégie résolument tournée vers l’avenir

C’est dans cette perspective, que le maire de Nice a chargé Eric Garandeau, ancien Président du CNC, d’une mission visant à proposer une nouvelle stratégie résolument tournée vers l’avenir. Après une large consultation, un rapport a donc été rendu. Les conclusions ont clairement souligné que l’accroissement de l’attractivité reposait sur la consolidation de trois pôles interdépendants :

• le pôle tournages et productions

• le pôle accueil d’entreprises œuvrant dans le secteur de l’audiovisuel

• le pôle formation aux métiers de ce même secteur.

Ce dernier est essentiel car il garantit aux étudiants, comme aux professionnels, l’assurance d’une immersion dans un environnement propice à l’apprentissage des métiers de l’audiovisuel et porteur de débouchés. C’est clairement dans cette optique que la Ville de Nice a conclu ce partenariat avec d’une part l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, reconnue pour l’excellence de ses formations, et d’autre part l’Université Côte d’Azur, investie dans le déploiement de formations dans le domaine de la création audiovisuelle.

Des programmes innovants au cœur des Studios

De cette coopération découlera à partir d’octobre 2021, un programme continu au cœur des Studios de la Victorine, dans des espaces dédiés. Ils seront 65 stagiaires à bénéficier d’une formation de pointe s’adressant aussi bien aux jeunes diplômés, qu’aux experts désireux de renforcer leurs compétences ou en acquérir de nouvelles. Ce dispositif comprendra différents stages :

Introduction à la direction d’acteurs

Introduction à l’écriture de scénario

Prise de vue et cadre en fiction

Formation à l’habilitation électrique

Directeur-rice de la photographie

Le travail de la lumière en 35 mm

Réalisateur-rice d’œuvres audiovisuelles

En outre, un Master totalement innovant sur la création immersive sera également inscrit dans les choix possibles de l’Université Côte d’Azur, à compter de septembre 2022. Il s’adressera à une vingtaine d’étudiants et fera des Studios de la Victorine un véritable site d’expérimentation et d’innovation, un laboratoire de création et de conception des images et des formats de demain.

Créer un bassin économique autour de l’industrie cinématographique

Aucun doute : ces formations contribueront largement à amplifier la notoriété des Studios et leur attractivité auprès, notamment, des sociétés de production. D’autant qu’avec ces programmes, elles pourront trouver sur place des experts en capacité de répondre à leurs attentes et leurs problématiques. D’autres étapes du projet de relance de la Victorine sont en cours d’élaboration, notamment dans le domaine de la formation. La priorité pour 2021 reste de consolider et développer le cœur du projet de relance du site autour de l’accueil et du rayonnement des productions audiovisuelles. En attendant, le clap de départ a clairement été donné.

Mathieu SELLER