Nice : oui pour l’organisation du Transition Forum, forum économique international

Lors de la signature à Matignon du plan de relance, le premier Ministre Jean Castex et le Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Christian Estrosi, ont officialisé le lancement du Transition Forum à Nice. Cet événement se tiendra, du 30 septembre au 1er octobre, à l’occasion des Nice Transition Days, le plus grand rassemblement d’innovations écologiques à ciel ouvert.

Organisé par la Métropole Nice Côte d’Azur, la Tribune et l’association Transition Forum, le rendez-vous devrait se tenir du 30 septembre au 1er octobre dans l’enceinte du Palais de la Méditerranée et à la Villa Massena. De portée internationale, cet événement sera consacré à la coopération et aux nouvelles alliances au service de la transition écologique. Un sujet au cœur de la relance économique européenne et notamment de son Green Deal.

Un accélérateur pour la transition écologique

Durant deux jours, l’ensemble des acteurs, publics comme privés, seront réunis pour échanger et favoriser l’accélération d’un plan ambitieux pour favoriser la transition écologique. Selon Lionel Le Maux, Président d’Aqua Asset Management et Fondateur de Transition Forum : « La collaboration public-privé est essentielle pour construire de nouveaux modèles économiques compatibles avec la transition écologique, accompagner le développement des territoires et de solutions pour la protection de l’environnement, voilà les objectifs du Transition Forum, voilà les objectifs que nous partageons avec la Métropole de Nice Côte d’Azur et La Tribune »

Les années à venir seront donc décisives pour répondre aux problématiques du défi climatique. La lutte pour la protection des sols, la biodiversité ainsi que la décarbonation des modes de vie… sont autant de sujets majeurs qui méritent des idées et plus loin encore des actes concrets. « L’Europe met la transition écologique au cœur de sa relance économique pour en faire son principal atout compétitif mondial. Le Transition Forum et les Nice Transition Days réuniront chaque année à Nice tous les acteurs engagés pour une économie décarbonée grâce à l’innovation », souligne Jean-Christophe Tortora, Président de la Tribune.

Une expérience unique pour comprendre et appréhender la transition écologique

Le rendez-vous niçois sera rythmé par quatre grands axes :

• se déplacer

• se nourrir

• se loger

• produire et consommer

Autour de ces sujets, les participants auront l’opportunité de découvrir nombre

d’innovations de ruptures, de nouer des partenariats business... En somme, ce véritable laboratoire à ciel ouvert permettra aux citadins de se frotter aux dernières avancées en matière de transition écologique.

Bâtir le territoire résilient de demain

Pour Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il s’agit là d’un acte fort après l’édition 2020 qui s’était malheureusement déroulée en visioconférence en raison des circonstances sanitaires. « Je suis très heureux d’accueillir une nouvelle fois le Transition Forum en septembre 2021, véritable rendez-vous phare pour l’emploi et l’accélération de la transition écologique dans tous les domaines d’activité. Après les crises successives que nous avons traversées causées par la Covid-19 et la tempête Alex, il est plus que jamais essentiel d’unir nos forces entre les secteurs privés et publics pour bâtir le territoire résilient de demain. Ce sommet de deux jours nous permettra à nouveau d’avancer concrètement vers des solutions durables en matière d’emploi, de logement, de sécurité alimentaire ou encore d’énergie. » conclut le Maire niçois.

Pour consulter le pré-programme ou l’ensemble des rencontres du Transition Forum cliquez sur transition-forum.org.

