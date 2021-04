Nigéria : Burger King veut rafler le marché de la restauration rapide

Accueil > Ailleurs > Afrique > Nigéria : Burger King veut rafler le marché de la restauration (...)

L’annonce officielle a été faite par Antoine Zammarieh, directeur général de l’entreprise Allied Food & Confectionery Services Limited, dans la foulée de la signature d’un contrat visant à développer la marque sur le territoire. Il a été entendu que l’entreprise locale fournirait des produits phares de la marque dans l’ensemble de ses points de vente installés sur le territoire national. Allied Food & Confectionery Services Limited (« AlliedFCS ») est une société nouvellement établie au Nigéria. Elle est composée d’un consortium international d’investisseurs. Le directeur général, Antoine Zammarieh, est un expert chevronné de l’alimentation et de l’hôtellerie, avec 38 ans d’expérience sur le marché nigérian.

Un marché dynamique à fort potentiel

Cette première pierre à l’édifice entre clairement dans une stratégie de développement sur le marché africain et plus spécifiquement nigérian. Selon des données du Département américain de l’agriculture (USDA), l’industrie y connait une croissance annuelle de 25 % et est l’une des branches les plus dynamiques du sous-secteur des services alimentaires dont les ventes ont été estimées à 13 milliards de dollars, en 2019.

Avec cette signature, Burger King entre en concurrence directe avec la chaîne américaine de restauration rapide Yum. Cette dernière a, pour sa part, déjà investi le marché avec ses filiales Kentucky Fried Chicken (KFC) et Pizza Hut. Pour information, Burger King est la seconde chaîne mondiale de restauration rapide à partir de hamburger. Elle est actuellement présente à travers la planète avec plus de 18 000 établissements

Développer l’économie de la restauration rapide au Nigéria

« Je me réjouis qu’avec cet accord nous allons contribuer significativement à l’économie du Nigeria en créant des centaines d’emplois », a déclaré Antoine Zammarieh. Un optimisme partagé pleinement par David Shear, président de RB : « Le Nigeria a une industrie de la restauration rapide foisonnante et notre partenaire a une compréhension approfondie de l’infrastructure et de la stratégie de la chaîne d’approvisionnement requise par le marché qui permettra de bien positionner Burger King pour un succès ».

Greg MANDEL