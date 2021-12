Noël à Marseille un 18 décembre : piétonnisation du centre-ville, spectacles, parade, patinoire... sont au programme de cette journée festive

Accueil > Aix Marseille > Politique > Noël à Marseille un 18 décembre : piétonnisation du centre-ville, (...)

L’ouverture de la foire aux santons et du marché de Noël sur le Vieux-Port le 20 novembre ont marqué le lancement des premières animations des fêtes de fin d’année. Parée de ses lumières éco-responsables et décors féériques, la ville de Marseille propose un programme d’animations gratuites pour petits et grands pendant les fêtes et invite les Marseillaises et les Marseillais à une journée de festivité exceptionnelle en centre-ville le 18 décembre.

Ne pas voler les rêves des enfants : que la lumière fuse, que l’imaginaire soit (Photo hagay Sobol)

Marseille s’est parée de lumières et malgré Omicron et autre Delta l’esprit de Noël résiste et s’invite dans la Ville. Et ce samedi 18 décembre, fera partie des grands rendez-vous de Noël autour du Vieux-Port.

Au programme

De 10h à 19h, le public pourra déambuler dans le centre-ville commerçant, piétonnisé pour l’occasion, au rythme des dégustations, des fanfares et des performances d’artistes de rue.

Jusqu’au 2 janvier, une patinoire de 200 m² sera ouverte gratuitement sur réservation à tous les amateurs de glisse en bas de la Canebière, entre le Palais de la Bourse et le carrousel.

Cette journée spéciale se poursuivra sur le quai d’Honneur en face de l’Hôtel de Ville par un concert de gospel (à 16 heures) et un karaoké de Noël (à 17heures). Enfin, un grand spectacle pour le plaisir des plus petits sera présenté, « Le Noël enchanté de la Reine des Neiges » (à 17h45),

Dès 18h15, la parade spectaculaire de Générik Vapeur “Carrousel en cavale”

s’élancera depuis l’esplanade du Mucem (J4) pour enchanter le Vieux-Port. Pégase, avion de bois, caisse à savon, cyclomoteur, boule de vélos et marionnettes géantes partiront en goguette jusqu’à la Canebière au milieu des illuminations,

Le manège s’arrêtera à la patinoire pour un spectacle final féérique proposé par

la Ville de Marseille à 19 heures.

Un Noël pour tous les Marseillais dans toute la ville

Tout au long du mois de décembre, l’ensemble des quartiers de Marseille s’anime pour célébrer les fêtes de fin d’année avec une programmation inédite.

Durant cette période, la ville de Marseille reçoit des milliers de visiteurs au cœur des

célèbres Foire aux santons et marché de Noël au sein duquel une grande collecte de

jouets est organisée avec le chalet de la Ville. Jusqu’au 17 décembre, chaque enfant

pourra également y déposer sa lettre au Père Noël.

Le public peut aussi apporter des cadeaux pour les enfants en grande précarité, les personnes sans abri et leurs animaux de compagnie au 42, la Canebière tout au long du mois.

Marseille s’illumine pour un Noël féérique et durable

Depuis le 26 novembre et jusqu’au 2 janvier 2022, Marseille se pare de ses plus belles lumières et de décors animés pour des fêtes de fin d’année magiques et éco-responsables. Pour enchanter les rues et ses habitants, la Ville de Marseille innove en favorisant les décors éco-responsables réalisés notamment à partir de plastique recyclé. Plus de 93 000 bouteilles ont ainsi été utilisées pour la création des illuminations à basse consommation (technologie LED) et d’une baleine de collecte de bouteilles usagées accessible à tous les Marseillais en bas de la Canebière.

Au total, 356 décors festifs, animés de créations lumineuses, et près de 5 800 mètres

linéaires de guirlandes installés sur plus d’une centaine de sapins et d’arbres éclairent

Marseille pour parfaire l’ambiance de fêtes de fin d’année.

Informations et modalités d’inscription à la patinoire sur marseille.fr

Le programme complet ICI