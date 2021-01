Accueil > Ailleurs > Economie > Nouvelle augmentation du prix des timbres en un an

Une nouvelle année réserve toujours son lot de surprises, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Malheureusement, celle à venir est plutôt à classer dans la seconde catégorie : le prix d’un timbre ordinaire (vert, rouge et gris) passe à plus de un euro.

Vert, rouge, gris...

Vert, rouge, gris le prix des timbres a augmenté depuis le 1er janvier 2021 ©La Poste

• Le vert - pour un pli envoyé en 48 heures en France métropolitaine - bondit de 97 centimes à 1,08 euro (+ 11,3 %)

• Le rouge - pour une lettre prioritaire distribuée le lendemain - de 1,16 à 1,28 euro (+ 10,3 %).

• Le gris - pour un envoi en quatre jours en moyenne – voit son tarif s’envoler de 95 centimes à 1,06 euro (+ 11,6 %).

D’autres catégories sont également touchées par cette augmentation galopante notamment les plis internationaux dont l’affranchissement passe de 1,40 euro à 1,50 euro...

Pallier la baisse constante du volume de courrier en France

Pour justifier cette décision, validée l’été dernier par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), La Poste argumente une pérennisation du service universel obligatoire en danger face à une baisse constante du volume de courrier. Il est également important de noter que cette hausse intervient après une première vague d’augmentation l’an dernier, au 1er janvier 2020. Enfin, pour ceux qui souhaiteraient économiser de précieux centimes, sachez que l’achat de timbres en ligne permet de faire baisser de 3 % ces prix qui s’envolent régulièrement.

Un prix deux fois plus élevé en une décennie

Avec le développement d’Internet et des réseaux sociaux, la Poste a du revoir sa stratégie concernant ses prestations. Rien qu’en dix ans, les prix des timbres ont presque doublé. En Europe, la France rentre dans le top 10 des pays où le timbre est le plus onéreux. L’Hexagone occupe ainsi la huitième place, toutefois encore loin derrière le Danemark (3,88 euros), la Finlande (3,10 euros) et notre voisin italien (2,80 euros).

Fabian FRYDMAN