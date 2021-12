Nuit de la Solidarité le 20 janvier : une nuit qui compte pour l’engagement envers les personnes sans-abri

Accueil > Aix Marseille > Société > Nuit de la Solidarité le 20 janvier : une nuit qui compte pour (...)

Engagée pour une ville plus juste et plus solidaire, la Ville de Marseille, l’État et les associations de lutte contre la précarité et d’aide aux plus démunis invitent les Marseillaises et les Marseillais à participer à la "Nuit de la Solidarité" le jeudi 20 janvier de 1 5heures à 22h30. Une action solidaire pour le mieux-vivre ensemble à l’occasion de cette nuit de partage et d’écoute.

Cette opération solidaire vise à aller à la rencontre des personnes en situation de grande exclusion dans l’ensemble des rues et des quartiers de la ville, afin d’échanger avec elles à partir d’un questionnaire anonyme, qui permettra d’avoir une connaissance actualisée de leurs situations et de leurs besoins (distribution de repas, meilleure connaissance des lieux de vie…).

La Nuit de la Solidarité qui se déroule pour la première fois à Marseille, permettra de compter à un instant T le nombre de personnes se trouvant en situation de rue, c’est-à-dire n’ayant pas d’endroit où dormir pour la nuit ou dormant dans un lieu impropre au sommeil (voiture, tente, hall d’immeubles, etc.), et à mieux connaître le profil de ces dernières, ainsi que leurs besoins, afin de faire progresser les dispositifs et politiques publiques d’accueil, d’hébergement et d’insertion.

Au-delà du seul décompte, la Nuit de la Solidarité est un outil pour mieux agir, pour sensibiliser et mobiliser le plus largement possible autour de la lutte contre la grande exclusion.

Une large mobilisation

La bonne organisation de cette Nuit de la Solidarité repose en grande partie sur la mobilisation des bénévoles. Plus de 1 500 sont nécessaires pour venir en aide aux équipes de terrain. Pour être bénévole, il suffit d’avoir 18 ans et de s’inscrire sur la plateforme benevoles.marseille.fr. À partir d’un point de rendez-vous le plus proche de chez vous, au sein d’une équipe de 3 à 4 personnes et d’un chef d’équipe travailleur social rompu à l’exercice, et après une formation, vous pourrez aller au contact de personnes en grande précarité et échanger avec elles à partir d’un questionnaire anonyme qui permettra ensuite aux institutions de mieux adapter les actions à mener.

La Nuit de la Solidarité

Cette année, La nuit de la Solidarité est organisée à la même date dans 16 villes de France, sous l’égide de la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’Accès au logement. A Marseille, elle est portée par la Ville et les services municipaux ainsi que par la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle fédère de nombreuses fédérations et associations de Solidarité et les structures qui organisent des maraudes au quotidien. L’ensemble des données récoltées seront analysées par des Universitaires et des statisticiens et rendus publics. Elles seront précieuses pour construire des politiques publiques adaptées à la réalité du terrain. « Lorsque la Ville de Paris s’est lancée en 2018 dans leur première Nuit de la Solidarité, ils ont fait un nouveau constat, c’est que le nombre de femmes à la rue, en situation de vulnérabilité était plus important que pensé. Ils ont donc décidé d’ouvrir un centre d’hébergement d’urgence réservé aux femmes », souligne Audrey Garino, adjointe au maire de Marseille en charge des affaires sociales, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté.

La rédaction



Inscription sur la plateforme benevoles.marseille.fr