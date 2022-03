Accueil > Sports > OGC Nice : la fin de la saison sera passionnante

Allianz Riviera © Archives Destimed

En battant à Nice (2-0), les modestes amateurs de Versailles qui évoluent en National 2, soit l’équivalent de la quatrième division, les Niçois vont disputer la quatrième finale de Coupe de France de leur histoire. Après les victoires en 1952, 1954 et 1997, les joueurs de Christophe Galtier ont la possibilité de faire graver pour la quatrième fois le nom du club sur la Coupe Charles Simon, l’autre nom de la Coupe de France. Vingt-cinq ans après le succès au Parc des Princes face à Guingamp (1-1, 4-3 tab), le club du président Jean-Pierre Rivère peut ramener le trophée sur la Promenade des Anglais. En 2011, « le Gym » avait été battu en demi-finale par Lille au stade du Ray (2-0).

La Ligue des Champions à l’Allianz Riviera ?

Vainqueur de la Coupe de France mais comme adjoint d’Alain Perrin avec Lyon en 2008, Christophe Galtier a remporté la Coupe de la Ligue avec Saint-Étienne en 2013. Il a aussi été Champion de France avec Lille en 2021. L’enfant des Caillols voudrait rentrer dans le grand livre de la Coupe de France en soulevant le trophée avec l’OGC Nice. Troisième de la Ligue 1, à un point de l’OM, les Niçois visent aussi la qualification en Ligue des Champions. Le mois de mars peut être décisif dans la course d’obstacles qui se dresse devant les coéquipiers du capitaine Dante. Samedi prochain, Nice reçoit le PSG qui sera en « mode Ligue des Champions », à quatre jours du match retour à Madrid contre le Real de Karim Benzema. Le 13 mars, direction Montpellier, et le 20 mars, derby de la Méditerranée face à l’OM à l’Orange Vélodrome. En avril, Nice doit recevoir Rennes, se déplacer à Lens et chez le voisin monégasque. Ces trois clubs ont pour objectif une place en Coupe d’Europe. Tributaire comme tous les entraîneurs des blessures et des suspensions, Christophe Galtier doit aussi préparer ses joueurs mentalement afin qu’ils gèrent la pression et la charge émotionnelle de la fin de la saison.

Gilbert DULAC