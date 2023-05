OM - Angers : Réactions de Supporteurs : ’On a gagné c’est tout !’

Accueil > Sports > OM - Angers : Réactions de Supporteurs : ’On a gagné c’est (...)

(Photo Joël Barcy)

Visiblement pas de quoi pavoiser selon des supporters. « On a gagné c’est tout » résumera l’un d’entre eux. On a connu des soirs plus joyeux. Aujourd’hui, certains doutent « du faux pas de Lens, une belle équipe » pour accrocher la seconde place tandis que les inconditionnels de l’OM continuent d’y croire.

Prochaine rencontre sans doute en partie décisive pour cette deuxième place synonyme de qualification directe en ligue des champions.

Reportage Joël BARCY