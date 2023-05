Accueil > Sports > OM-Auxerre. L’euphorie après le match

(Photo Joël Barcy)

Ce scénario improbable, a généré une hystérie collective dans les tribunes. Certains supporteurs sont venus de Belgique, de Lille, d’Orléans, du Mans et bien sûr de Marseille. Les superlatifs fleurissent. « Un match fabuleux, rempli d’émotions, quelle ambiance ! ». « La folie absolue ! ». « Le feu, j’ai plus de voix ». « L’OM, le meilleur stade du monde ». « C’était magnifique ». « Un remontage du score incroyable et bam ! ».

Paroles de supporteurs

« On rêve du titre »

Cette victoire a regonflé à bloc le moral de supporteurs. Seuls trois clubs peuvent aujourd’hui envisager une aventure en ligue des champions ou un titre de champion de France. l’OM n’est plus qu’à 5 longueurs des Parisiens alors de nombreux supporteurs se prennent à rêver. « Paris a perdu face à Lorient, c’est le titre qu’on veut cette année... ».

Ambiance après le match

Prochain rendez-vous samedi sur la pelouse du stade Bollaert. L’OM, crédité d’un très beau palmarès à l’extérieur, espère vaincre les Sang et Or. A la clé une qualification directe en ligue des champions.

Reportage Joël BARCY