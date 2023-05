OM-Brest : l’art de gâcher une soirée

Les héros de la coupe aux grandes oreilles, présents dans le stade ont dû mesurer le chemin à parcourir pour emmener l’OM ne serait-ce que dans le carré des as de la ligue des champions. Défait 2 buts à 1. L’OM a suscité la consternation des supporters. Très en colère hier soir.

La rage se lisait dans les attitudes à la sortie du stade. Pas de réponses aux questions ou alors l’indignation face à une telle prestation pour le dernier match de la saison au Vélodrome. Une rencontre sans enjeu qui pouvait pourtant permettre aux joueurs de se libérer. Longtemps tue au regard d’une possible 2e place, la colère a éclaté ce samedi soir. Pour nombre de supporteurs plus question de garder l’entraîneur. « Tudor est un imposteur », clame l’un d’entre eux. « Il va falloir recruter, avoir un vrai attaquant comme les autres équipes », enchaîne un autre. « C’est le bazar dans le vestiaire et dans les virages le ton monte donc il faut virer Tudor », conclut un troisième .

Heureusement il ne reste plus qu’un match sinon la fin de saison aurait été longue.

Reportage Joël BARCY

Ils ont rapporté la coupe à la maison

Ces anciens qui ont ramené en 93 la coupe aux grandes oreilles (Photo Joël Barcy)

30 après avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles ils sont tous là ou presque. Les Boli, Di Meco, Boksic, Angloma, Olmeta, Ferreri, Casoni et bien sûr Didier Deschamps. L’occasion de se remémorer cette victoire inénarrable qui a offert le seul titre européen à un club français. Ce titre a marqué l’histoire et hissé un club au sommet. Il est important que cette page d’histoire soit connue des plus jeunes. Les anciens sont là pour passer le flambeau et, si possible, donner espoir aux futures générations qui n’ont pas vécu ces moments de gloire inoubliables.

L’OM rime avec coupe de 93

« Partout où je passe l’OM reste associé à cette coupe de 93. On savoure ça mais on aimerait passer la main et voir à nouveau des titres à l’OM », indique Jocelyn Angloma. « On avait une bonne équipe quand même. On avait la hargne de Didier Deschamps, on avait Angloma qui n’arrêtait pas de monter. On avait Casoni qui mettait des 16 comme crampons, Olmeta plus fou que fou et Jean-Jacques (Eydelie) qui allait comme un fou », commente Basile Boli. « Quand 30 ans après tu continues à fêter un titre aussi fort, ça veut dire qu’il n’y a pas eu grand-chose entre » analyse Eric Di Meco « mais ce qu’il y a de bien à Marseille c’est qu’il y a quand même une transmission. Le gamin devient supporteur très rapidement et le papa lui explique l’histoire. Lui montre 1993 ».

Malheureusement l’OM n’a pas dû ravir les anciens hier soir en s’inclinant 2 buts à 1 face à une équipe de bas de tableau.

Reportage J.B.