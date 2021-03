Accueil > Sports > OM. Jorge Sampaoli, philosophe du football ?

Jorge Sampaoli accompagné du Président Pablo Longoria brandissant le maillot floqué à son nom sur la pelouse de l’Orange Vélodrome (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Dès le premier entraînement lundi à La Commanderie, Sampaoli a déjà insisté sur quelques principes comme la possession de balle et l’attaque. Présenté à la presse, l’Argentin qui a entrainé le Chili, l’Argentine et le FC Séville dit espérer « être à la hauteur. La culture de la Ville et des gens ainsi que l’identification de Marseille à son club m’ont plu. » Jorge Sampaoli ajoute encore : « Je veux faire progresser l’équipe. Marcelo Bielsa est une référence pour beaucoup d’entraîneurs. Mais je ne vais pas l’imiter car j’ai mes idées et mon projet de jeu. Le maillot de l’OM doit nous unir et nous rassembler avec les supporters. Les joueurs doivent gagner pour ce maillot ». Sampaoli sera sur le banc demain soir pour son premier match contre Rennes. Coup d’envoi à 19 heures à l’Orange Vélodrome.

Gilbert DULAC