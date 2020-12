Accueil > Sports > OM-Monaco. Il faut sauver le soldat Thauvin !

A quelques heures de l’affrontement contre le voisin monégasque, l’Olympique de Marseille a de quoi être confiant. Les joueurs d’André Villas-Boas présentent un bilan étonnamment positif et restent en embuscade avec deux matchs en moins qui pourraient les faire monter sur la plus haute marche de la Ligue 1, en cas de victoires. Tout pourrait aller pour le mieux, s’il n’y avait pas une ombre à ce tableau : Florian Thauvin est loin de sa plus grande forme.

Florian Thauvin est loin de sa plus grande forme. (Photo archives Destimed. Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Le champion du monde marseillais a du mal à retrouver les sensations qui l’avaient rendu irrésistible il y a maintenant deux saisons. Certes, avec 4 buts en 11 rencontres, l’attaquant tire son épingle du jeu. Il ne faut pas oublier non plus qu’il sort d’une grosse blessure le tenant écarté des terrains pendant quasiment une saison. Mais à bien le regarder traîner ses crampons sur son aile droite, on se dit que quelque chose de plus profond altère ses performances.

Villas-Boas : « la situation contractuelle n’aide pas »

Si le mal qui le rongeait n’était autre que sa prolongation de contrat ? Tout le monde le sait, pour le moment, Florian Thauvin ne sera plus Olympien en fin de saison si les choses ne bougent pas. Dans ce dossier, oh combien important pour le club, les dirigeants phocéens ne semblent pas pressés de faire signer de nouveau leur meilleur joueur. Une situation qui ne réjouit pas le technicien portugais : « C’est vrai que la situation contractuelle n’aide pas. Cela apporte toujours des questions, des incertitudes. Flo est un joueur assez expérimenté pour faire la part des choses. » Si ce n’était pas le cas ? Il ne faut pas oublier que le joueur a toujours crié son amour du maillot et qu’il n’a pas hésité à déclarer qu’il souhaitait finir sa carrière à Marseille dès son retour au club en 2016, après son bref passage à Newcastle. Certes on ne sait pas ce qui se trame en coulisses, mais une chose est sûre : officiellement rien n’est signé. A la sortie de l’été, l’intéressé ne cachait pas que tout ceci était pesant : « Je n’ai pas d’autre choix que d’y penser. J’estime que c’est un dossier qui aurait dû être réglé depuis longtemps, à la suite de la Coupe du monde 2018. »

Paolo Maldini : « C’est un joueur de haut niveau. C’est un profil que l’on suit »

Pour les supporters, il semble évident que Thauvin ne peut pas partir et ils attendent la bonne nouvelle dans les plus brefs délais. La balle est donc dans le camp de Pablo Longoria, le directeur sportif. Une mission qui n’est peut-être pas gagnée d’avance comme le montre une de ces dernières déclarations : « Nous travaillons à son renouvellement, mais c’est difficile. Les paroles de Paolo Maldini ont compliqué la situation. » Car l’Italien a bien compris qu’il y avait là un beau coup à jouer pour le Milan AC. « C’est une opération intéressante du point de vue économique. C’est un joueur de haut niveau. C’est un profil que l’on suit », insiste-t-il. Un intérêt qui ne laisserait personne insensible. D’ailleurs, le Tricolore ne s’en est pas caché : « lorsqu’une légende du football parle aussi bien de vous. Ça fait vraiment plaisir. Je le remercie. » Bref, pas besoin de spéculer, la seule chose que l’on sait pour le moment est : nous ne savons rien. En attendant, il est essentiel que l’OM retrouve son Thauvin et pas celui que les supporters ont pu voir lors de la dernière prestation en Ligue des Champions face à Manchester City. Si le réveil de l’enfant chéri du virage nord et du virage sud était pour ce match contre Monaco ? Paris pourrait alors commencer à trembler…

Fabian FRYDMAN