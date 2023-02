Accueil > Sports > OM-PSG. Réactions de supporteurs : Enorme !!!!

Les Olympiens fêtent la qualification pour les quarts de finale devant les supporters du virage sud (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

« C’est comme si on avait gagné la guerre »

Côtés supporteurs on savoure cette soirée et chacun se transforme en expert et combattant. On ne fait pas dans la dentelle. « C’est comme si on avait gagné une guerre, on les a démontés ». « On ne les a pas lâchés, on les a fait déjouer et on les a bouffés. On a fait ça ». « Rongier a fait un match de dingue, Under et Sanchez ont fait le job devant, ils ont été impressionnants et Malinovskyi met ce deuxième but incroyable à la 57E… ». « Je viens du Nord et je ne voulais pas mourir sans voir un match de l’OM et là gagner contre le PSG c’est un rêve réalisé ». « C’était plus qu’impressionnant c’était magique », conclut ce commerçant du Rond-Point du Prado.

Reportage Joël BARCY

Prochain rendez-vous avec le PSG, cette fois en championnat, le 26 février.