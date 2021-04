Accueil > Sports > OM : la fin de saison est un long fleuve trop tranquille

Jorge Sampaoli un hypnotiseur en conférence de presse ? (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

En bon médecin au chevet de son patient, l’entraîneur argentin ne cesse de distiller sa posologie. Si au bord du terrain, le « Gaucho » est un homme véhément, en conférence de presse (pour l’instant) il ressemble plus à un hypnotiseur qui tente de convaincre les fans que l’OM n’est plus un grand club et qu’il ne faut pas s’attendre à grand-chose entre le manque de moyens et les joueurs aux pieds carrés.

Aie confiance ami marseillais

« Aie confiance », disait Kaa, le célèbre serpent du « Livre de la jungle ». Sampaoli n’est pas loin de serpenter dans ses traces. Après l’accalmie vient la tempête ! A Marseille, on ne voit pas trop d’où elle pourrait arriver. La fin de saison s’approche sans réel enjeu, si ce n’est la qualification pour la nouvelle coupe d’Europe en bois. Au niveau du prochain mercato, les supporters prient "Santo" Pablo Longoria d’être en mesure de faire les mêmes miracles que cet hiver… Reste peut-être le dossier « Milik à la Juve » à gérer, surtout si le Polonais continue à enfiler les buts comme on enfile les perles ?

On s’ennuierait presque, à moins que tout cela ne masque le fameux dossier de la vente. Car qu’on se le dise, de ce côté-là, quand les choses sont trop calmes cela veut souvent dire qu’elles avancent. D’ailleurs, si vous n’avez pas tout suivi ou si vous avez quelques interrogations sur ce qui se passerait en coulisses, n’hésitez pas à jeter « une petite oreille » attentive au replay de Massilia Football… Toujours intéressant, même si le débat date un peu, il n’est peut-être pas tant désuet.

On risque franchement de s’ennuyer ferme

En attendant, il va falloir trouver quelque chose à se mettre sous la dent pour cette fin de saison. Le retour dans les stades semble toujours mal embarqué et il est donc urgent de trouver des sources de motivation pour ne pas sombrer dans la morosité. Ce qu’il faut avouer, c’est qu’avec Sampaoli, pour le moment, on ne s’ennuie pas sur le terrain. C’est au moins ça de gagner ! Certes Marseille ne gagne pas toujours, mais, le moins que l’on puisse dire, c’est bel et bien qu’il y a du suspens.

Sur ce point, les supporters peuvent compter sur leur technicien qui n’est pas homme à changer de conviction et qui continue de prôner le beau jeu... Où l’abordage, les puristes choisiront. Une philosophie qui semble faire l’unanimité chez les joueurs, même les plus fainéants parfois. On croirait presque à un retour à la belle époque d’El Loco. Mais n’allez surtout pas dire cela à son élève argentin… Il n’aime toujours pas la comparaison.

Vous l’aurez compris, les mois à venir risquent d’être calmes, voir ennuyeux… Heureusement que le soleil a fait son retour et qu’il va être possible de se lancer dans des discussions enflammées, concernant l’OM, en terrasse des cafés. Aie ! C’est vrai que sur ce point là aussi cela risque d’être compliqué. Vraiment ce n’est pas évident d’être un aficionado olympien actuellement.

Fabian FRYDMAN