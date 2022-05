"Oh les beaux jours !" : Frictions littéraires à Marseille du 24 au 29 mai

Accueil > Culture > Littérature > "Oh les beaux jours !" : Frictions littéraires à Marseille du 24 au (...)

Pour cette 6e édition de « Oh les beaux jours ! », plus de 90 écrivains et artistes, de 15 nationalités différentes, sont invités du 24 au 29 mai dans de nombreux lieux emblématiques autour du Vieux-Port (Musée d’Histoire de Marseille, la bibliothèque de l’Alcazar, le Conservatoire Pierre Barbizet, le théâtre de La Criée ou encore le Mucem) afin de partager avec les Marseillaises et les Marseillais leur passion.