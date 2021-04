Olympic Virtual Series : les premiers Jeux Olympiques pour les adeptes des jeux vidéo

Accueil > Sports > Olympic Virtual Series : les premiers Jeux Olympiques pour les adeptes (...)

Cela faisait un moment maintenant que le Comité International Olympique réfléchissait à l’organisation d’une compétition pour les adeptes des jeux vidéo. De la réflexion à la pratique, il n’y a donc plus qu’un pas, ou plutôt un clic, qui va être franchi ! Pour l’occasion, le CIO va s’associer à 5 fédérations internationales et à des éditeurs de jeux vidéo pour orchestrer les Olympic Virtual Series , le tout premier événement sous licence olympiques pour les disciplines virtuelles physiques et non physiques.

¢International Olympic Committee

Organisés en prélude aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 décalés en 2021, les Olympic Virtual Series débuteront le 13 mai et se poursuivront jusqu’au 23 juin 2021. Les passionnés de sport virtuel, d’e-sport et de jeux vidéo sont déjà dans les starting-blocks, prêts à en découdre. Pour le président du CIO, Thomas Bach, cela ne fait aucun doute, le monde sportif est à l’orée d’une nouvelle ère. « "Les Olympic Virtual Series" sont une expérience numérique olympique nouvelle et unique qui a pour ambition de renforcer l’engagement direct avec de nouveaux publics dans le domaine des sports virtuels. Leur conception s’inscrit dans le droit fil de l’Agenda olympique 2020+5 et de la stratégie numérique du CIO. Les Olympic Virtual Series encouragent la pratique du sport et assurent la promotion des valeurs olympiques, en mettant l’accent sur la jeunesse ».

Des Fédérations internationales prêtent à se lancer dans l’aventure

Pour l’occasion, différentes fédérations Internationales de sport et les éditeurs de jeux vidéo ont décidé de se lancer dans cette aventure :

Confédération mondiale de baseball et softball (WBSC) – eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Konami Digital Entertainment

Union Cycliste Internationale (UCI) – Zwift, Zwift inc.

World Rowing (aviron) – Format ouvert

World Sailing (voile) – Virtual Regatta, Virtual Regatta SAS

Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) – Gran Turismo, Polyphony Digital

Nul doute que les Olympic Virtual Series vont permettre à certaines disciplines de bénéficier de nouveaux débouchés. « Au nom du groupe de liaison sur l’e-sport et les jeux vidéo, ainsi que de l’UCI, je suis ravi de participer au lancement des toutes premières Olympic Virtual Series. Plusieurs FI ont déjà des programmes de sports virtuels bien établis et grâce à la coopération entre le CIO, les FI et les éditeurs, les Olympic Virtual Series sont une étape passionnante pour le monde des sports virtuels et le Mouvement olympique », explique David Lappartient, président du groupe de liaison sur l’e-sport et les jeux vidéo au CIO et de l’Union Cycliste Internationale (UCI)

©International Olympic Committee

L’important est que tout le monde participe dirait Coubertin

Il semble clair que les Olympic Virtual Series créeront une passerelle entre le monde sportif réel et la communauté des sports virtuels et de simulation, offrant ainsi la possibilité de se rapprocher du Mouvement olympique. Chaque FI proposera une épreuve dans un format qui optimisera la participation grand public en ligne et privilégiera l’inclusion. D’ailleurs, la série grand public sera ouverte à tous quel que soit sa localisation. Ainsi, il sera tout à fait possible d’y participer depuis chez soi ou depuis des installations d’entraînement. Le but clairement avoué : susciter l’engouement du public en prélude aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Pour se frotter à tous les gamers de la planète, les cinq épreuves seront disponibles sur les plateformes des éditeurs correspondants. Au niveau de la médiatisation, les passionnés auront l’opportunité d’interagir et de suivre les épreuves sur Olympic Channel. Si on n’en sait pas plus pour le moment, des informations complémentaires seront communiquées prochainement, en ligne à l’adresse olympicchannel.com

Fortes du succès de leurs épreuves respectives, la Fédération Internationale de Football Association (Fifa) et la Fédération Internationale de Basketball (Fiba), ainsi que d’autres Fédérations Internationales telles que la Fédération internationale de tennis (ITF) et Word Taekwondo (WT), réfléchissent actuellement à la possibilité d’intégrer les futures éditions des Olympic Virtual Series.

Mathieu SELLER