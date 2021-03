Accueil > Sports > Olympique de Marseille : range ton cafoutche Frank !

Frank McCourt a tranché et le moins que l’on puisse dire c’est que le Président de l’Olympique de Marseille n’a pas fait dans la demi-mesure… Enfin peut-être un peu. La situation était devenue insoutenable à « OK Marseille » et comme Eyraud gêne, le patron n’a plus hésité à l’exfiltrer… Enfin pas totalement. Il faut dire qu’il était temps de ranger ce grand cafoutche où l’on ne pouvait plus mettre un pied devant l’autre.

MCCourt en plein cafoutche et Eyraud hic (Photos archives Destimed)

Frank McCourt aura au final céder aux sirènes de la vindicte populaire et mis la tête de Jacques-Henri sur le billot. C’est en milieu de soirée, alors que tout le monde était bien gentiment sur le canapé en plein couvre-feu, que la nouvelle est tombée : « Pablo Longoria, qui occupe le poste de directeur du football de l’OM depuis le 3 août 2020, devient président du directoire et président de l’OM, avec effet immédiat. » De quoi réjouir les fervents détracteurs de JHE qui sortaient déjà les flûtes pour fêter la nouvelle. Eyraud dehors, le club ne pouvait se porter que mieux. Pas si vite, pas si vite… Comme dans un contrat d’assurance, dans un communiqué de l’Olympique de Marseille, il faut toujours lire les dernières lignes, écrites en tout petit.

Eyraud reste dans l’organigramme de l’OM

« A la suite de la nomination de Longoria au poste de président du directoire et de président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a quitté ses responsabilités actuelles et rejoindra le conseil de surveillance de l’OM. » Fan… L’Américain aurait-il pris les Marseillais pour des Mickey ? Rien ne sert de vociférer, de débouler sur le Prado… Le déplacement de l’ancien Président dans l’organigramme du club paraît somme tout logique. « Pourquoi ? » Vont commencer à hurler les supporters. Tout simplement parce qu’un tel poste requiert des connaissances bien plus étendues que de simples considérations sportives. Pablo Longoria est un jeune garçon tout à fait charmant qui ne présente aucune expérience à ce niveau de décision et qui a encore quelques soucis à bien manier le verbe de la langue de Molière. Pas évident donc de tout suivre à une réunion de la LFP ou de la ville de Marseille.

Partant de ce constat, il ne serait donc pas vraiment étonnant que le nouveau président ait besoin d’être accompagné par l’ancien… pendant un petit moment. Car si on ne peut pas enlever une chose à Jacques-Henri Eyraud, c’est bel et bien qu’il a su muer le club en une entreprise efficace. Les aficionados nous diront que cela ne suffit pas et que l’OM est bien autre chose que des bureaucrates derrière leurs écrans. Allez expliquer cela à Cannes ou Toulon qui n’ont pas pris le bon virage au bon moment et qui n’arrivent toujours pas à se relever des erreurs du passé. Bref, ce qui est fait est fait et maintenant il va falloir croiser les doigts pour que Longoria remette tout cela en ordre de bataille.

Pablo un messie sur la Canebière ?

Dans tous les cas, le garçon entame sa présidence avec de nouveaux jouets. Un nouvel entraîneur Jorge Sampaoli, qui fera à coup sûr parler de lui, un mercato hivernal parmi les meilleurs d’Europe et des supporters qui, pour le moment, voient en Longoria le messie (pas Léo on s’entend bien) qui pourrait sauver une fin de saison pas forcément bien embarquée. Après les semaines que nous avons vécues, on se demande même si on ne risque pas de s’ennuyer un peu autour du centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus. Qui sait ? Si jamais c’est un peu trop calme, McCourt pourrait toujours ressortir Jacques-Henri de son cafoutche pour prendre une ou deux décisions… Il n’en faudrait pas beaucoup plus.

Fabian FRYDMAN